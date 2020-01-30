台股重挫500餘點 台積電扛撐盤大旗

武漢肺炎疫情持續擴大，台股新春開盤重挫500餘點，半導體族群全面倒，半導體龍頭台積電（2330）在第一季營運淡季不淡護身之下，扛起台股撐盤大任，盤中成交量激增，逆勢抗跌、守穩季線。法人指出，台積電7奈米產能持續爆滿， 5奈米上半年步入量產，蘋果、華為、超微、輝達、高通等轉進，若疫情進一步獲得控制，不影響全球經濟成長，台積電2020年維持5%至10%成長態勢不變。

武漢肺炎疫情有越演越烈之勢，多個國家、地區相繼淪陷，經濟學家憂心若疫情持續擴大，恐對2020年經濟成長造成影響，連帶對半導體需求造成衝擊，根據半導體分析研究機構IC Insights調查顯示，半導體市場與全球GDP成長關連性越趨緊密，2010至2019年期間，全球GDP成長與半導體市場增長之相關係數為0.85，較前一年增加0.22，預測至2024年相關性進一步提升至0.9，反映半導體成長與全球經濟活動榮枯息息相關。

台灣半導體產業與中國關連性高，占整體出口比重41%， IC設計多為中國手機、面板等科技產業供應鏈成員，華為亦為台積電前三大客戶之一，武漢疫情若獲得控制，對全球經濟活動衝擊減小，台灣半導體產業今年仍保持成長，2020年會是半導體強勁成長一年。

法人指出，今年5G推展力道強勁，帶動半導體快速成長，半導體指標台積電發揮領頭羊角色，憑藉技術領先優勢，在5、7奈米飛速成長，且今年5奈米製程量產後，產業龍頭地位更加穩固，武漢疫情若短期內獲得控制，台積電今年將維持雙位數成長態勢不變。