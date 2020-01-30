特斯拉財報優 宣德、貿聯今年營運看俏

電動車大廠特斯拉公布2019年第四季財報，每股盈餘2.14美元，優於市場分析師預估1.72美元，連續兩季呈現獲利，激勵盤後股價大漲12%。特斯拉表示，今年可望輕鬆突破50萬輛交車，而運動休旅車Model Y較預期提前量產。供應鏈成員宣德（5457）及貿聯-KY（3665）受惠量產及新車加入，今年營運有正面助益。

特斯拉一反先前頹勢，公布第四季財報令人驚艷，營收73.8億美元，季增2.2%，優於市場預估70.2億美元，GAAP純益1.05億美元，連續兩季呈現獲利，主要歸功於Model 3量產數量增加，第四季產能來到8.69萬 輛，較上季成長9%，創下單季新高，2019年交車數量達到36.75萬輛。

特斯拉表示，今年在上海超級工廠進入量產之下，預估2020年全年交車量可輕鬆突破50萬輛，較2019成長35%。執行長馬斯克表示，跨界運動休旅車Model Y出貨較預期順利，提前三個月量產，預計今年3月可以開始交車，預期Model Y的銷量將會超過其他所有車款的總和。

特斯拉交車數量增加，有利於供應鏈宣德及貿聯營運，兩家連接線材廠同為特斯拉車內線束供應商，預料新車可望繼續採用既有供應鏈線材，且有機會增加新品，對於2020年營運有正面幫助。