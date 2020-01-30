武漢肺炎疫情重擊 華航、長榮航成台股重災區

中國武漢爆發的特殊傳染性肺炎的疫情愈演愈烈，受到此疫情恐擴散影響，航空股今天成為台股的重災區，華航、長榮航今天開盤立即出現跳水應聲重挫一度觸及跌停，盤中賣盤逐漸恢復理性，長榮航一度自跌停往上拉，盤中跌幅已經縮小到7.3%，但兩檔個股盤中賣壓還是相當沉重，華航再度跌停。

華航股價表現就比較慘，一開盤就跌停來8.09元一度鎖住，不過，隨著長榮航已經出現急拉後，華航股價也自跌停打開，一早不到9點30分成交量就較封關前倍增，截至11點20分，成交量已達到3.9萬張，原本已自跌停打開，再度打到跌停鎖住。

長榮航今天盤中表現就比較強勁，雖然一度來到跌停為12.25元，不到9點30分成交量就比封關前最後一個營業日高出一倍以上，跌幅一度縮小到7.3%，然而賣壓還是不小，截至11點20分止，成交張數達2.9萬張，股價也在賣盤再度增加下在跌停附近。

目前兩岸航線約占航空雙雄營收的約10%，主要是從2016年後因為中國對於陸客政策改變，往返人數就不斷萎縮，去年就只剩北京、上海、廣州及深圳等一線城市載客率較高維持獲利，其餘的二線城市都是辛苦經營，兩岸航線的含金量一直在下滑，這次因武漢肺炎大砍航班，表面上看來對航空雙雄營收有所衝擊，不過，原本2月開工就是淡月，砍航班在業內反應倒也覺得影響還好，目前比較擔心是衝擊到大家出門旅遊的信心。