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MiniLED撐腰 LED雙雄晶電億光相對抗跌

2020-01-30 11:29經濟日報 記者張瑞益／台北即時報導

台股今（30）日重挫，大盤指數一度重跌逼近600點，台股盤面一片慘綠，不過，在LED股中，由於去年以來，市場持續看好MiniLED題材，今及明年均可望因下游的需求成長，大幅提升MiniLED背光在各種尺寸的高階顯示器的滲透率，因此，今日盤中LED股二大廠晶電（2448）及億光（2393）股價明顯相對抗跌。

過去幾年，台股LED股營運在陸廠殺價之下，營運表現普遍陷於低檔，不過，在台廠積極研發之下，能在高階顯示器和OLED一較高下的MiniLED背光，去年市場開始小量出貨，今年出貨量及滲透率均有機會大幅提升，在產業前景相對佳之下，今日台股指數雖然大跌近600點，不過，LED股雙雄，晶電及億光盤中跌幅約在3%至4%，表現明顯相對抗跌。

去年已有不少台灣LED廠陸續推出MiniLED相關產品，不過，業者表示，MiniLED應該是今年才會開始明顯出貨拉升，這點從全球各大廠在CES展的各種產品線可以看出，業者並指出，MiniLED應用在電視背光與直立式看板等，今年及明年市場需求成長會非常快速，由CES來看今年全年LED產業景氣應該是不錯的。

對於今年億光營運展望，億光董事長葉寅夫日前就表示，今年億光業績表現可望較去年成長，同時他看好今年及明年MiniLED應用在電視背光與直立式看板，將會非常蓬勃發展，希望今年億光MiniLED占比可望上看二成。

晶電過去在Mini LED研發腳步持續領先市場，該公司去年就開始推出Mini LED產品，隨著今年市場終端需求將增加，市場法人預估，該公司今年下半年在Mini LED產品出貨，可望有更顯著成長，市場法人估計，今年全年整體Mini LED占晶電藍光產能達10%左右水準，且為提供客戶模組解決方案。

LED億光台股指數

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