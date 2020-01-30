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太陽能基期低、產業前景佳 太極頂晶科逆勢漲

2020-01-30 11:28經濟日報 記者張瑞益／台北即時報導

張瑞益／台北報導

受全球股市影響，台股今（30）日重挫近600點，在台股一片慘綠下，太陽能股由於過去幾年產業面臨困境，多數太陽能股股價處於長線相對低檔區，在股價修正壓力不大，再加上今日國內政府政策推動下，對太陽能模組需求可望持續成長，今日太陽能股呈現相對抗跌，其中，太極（4934）及頂晶科（3562）盤中甚至一度逆勢上漲。

台股太陽能股，由於過去幾年，產業仍面臨陸廠低價競爭，部分廠商雖積極轉型，但仍未能擺脫營運谷底，因此，去年台指數雖然大漲至歷史新高，不過，以產業來看，太陽能股漲幅明顯相對落後，所以，在台股今日重挫中，股價修正壓力也相對較小，今日盤中太陽能除了太極及頂晶科一度逆勢上漲約1%至2%之外，太陽能模組廠安集跌幅約4至5%、聯合再生跌幅則約6%上下，相對多數電子族群，今日太陽能股相對抗跌。

此外，以產業面來看，太陽能業者表示，過去幾年，由於政府積極推動屋頂型太陽能光電，對台灣內需的太陽能模組已有明顯的拉抬效果，去年開始，面積更廣大的地面型太陽能光電也已陸續開始建置，對國內的太陽能模組廠而言，今年可說是近幾年來，產業能見度相對較佳的一年。

太陽能廠高層也預期，不僅是今年國內的太陽能模組需求持續成長，預料在未來二至三年間，地面型太陽能光電的建置需求，將使得太陽能模組廠維持二至三年的出貨榮景，今年多數太陽能模組廠可望呈現營運成長。在產業前景相對過去幾年佳的情況下，也使得今日台股重挫中，太陽能股表現相對抗跌。

太陽能台股模組廠

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