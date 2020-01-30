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疫情重挫航空股 華航、長榮航爆量打開跌停

2020-01-30 10:05經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

航空股今天成為台股的重災區，華航、長榮航今天開盤立即出現跳水應聲重挫，華航、長榮...
航空股今天成為台股的重災區，華航、長榮航今天開盤立即出現跳水應聲重挫，華航、長榮航一度觸及跌停。　 資料照／華航提供
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中國武漢爆發的特殊傳染性肺炎的疫情愈演愈烈，受到此疫情恐擴散影響，航空股今天成為台股的重災區，華航長榮航今天開盤立即出現跳水應聲重挫，華航、長榮航一度觸及跌停，不過，市場賣盤逐漸恢復理性，長榮航自跌停往上拉，盤中跌幅已經縮小到7.3%。

華航股價表現就比較慘，一開盤就跌停來8.09元一度鎖住，不過，隨著長榮航已經出現急拉後，華航股價也自跌停打開，但成交量也是倍增，截至9點50分，成交量已達到2.24萬張。長榮航今天盤中表現就比較強勁，雖然一度來到跌停為12.25元，不到9點30分成交量就比封關前最後一個營業日高出一倍以上，截至9點50分止，成交張數達1.9萬張，股價也在買盤增加下，跌幅一度縮小到7.3%。

其實，華航、長榮航經歷過SARS疫情，已經全面防堵特殊傳染性肺炎，華航集團武漢航班已經全面暫停外，已經宣布停到2月10日止，兩岸將停航40班，目前香港航線則是全部正常營運；長榮航2月1日-2月-16日共取消116個兩岸來回班機，至於港澳線目前全線正常營運，在國內線的部分，1月30日金廈一條龍也暫停提供早餐及熱食之額外服務，僅提供點心與瓶裝水。

華航、長榮航也全面謹慎小心應戰，防堵特殊傳染性肺炎，全面調整往返兩岸及台港航線機上服務，即日起過境兩岸及香港抵台航班除正常班機消毒外，均額外加強客艙餐桌、扶手及艙頂行李箱櫃消毒作業，以維護旅客及機組人員健康。包括兩岸、港澳機上免稅品訂購、餐點提供方式也都同步進行調整。

長榮航華航疫情武漢肺炎

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