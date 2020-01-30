年前已增加庫存量 統一中國供貨無虞

統一胡北武漢廠是統一集團華中地區的生產基地，長期已推動在地化生產管理，員工都是當地的居民居多，要配合武漢官方的規定進行春節後復工；至於供貨的部分，原本就因應過年，在年前已經加緊趕工屯貨，在供應上並沒有太大問題，如時間拖長，也還可以啟動其他廠區來供應。

統一指出，本來就因應過年休假，各廠區都已增加庫存量，並不影響產品供應；至於中國其廠區概況，已經研擬廠區完善的自我管理，大部分的工作人員也都是在地化，僅部分員工居住地比較遠，就算因為疫情影響交通延後回來工作崗位，對於整體產能無影響。