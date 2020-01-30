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武漢肺炎疫情升溫 習近平四度發聲要軍方「聞令而動」

武漢肺炎疫情影響…金鼠年開紅盤 台股跌逾450點

永豐金黃蔭基：「漢天鵝」衝擊 台股下修600~800點

2020-01-30 08:53經濟日報 記者陳美君／即時報導

武漢肺炎疫情擴大，投資人如驚弓之鳥，永豐金首席經濟學家黃蔭基昨（29）日分析，這隻突如其來的「漢天鵝」，讓股市短期拋售壓力大，台股指數將下修5%~7%、約600~800點；但黃蔭基認為，非經濟因素僅能短線影響股市走勢，隨疫情減緩，指數仍依照基本面上行，且熱錢短線雖會暫緩匯入，但不會全數撤出，等台股修正完畢後，反倒成為外資低接的好時機。

「除了疫情影響外，台股漲幅已高，也成為股市修正的理由」，黃蔭基說。根據永豐金預估，股市短期拋售壓力大，受害股包括觀光、航空、餐飲、百貨及中國醫美概念股，台股指數初步支撐在11,700點，若疫情未有效控制，中期約11,300點可進場承接。

黃蔭基分析，和2003年SARS疫情相比，這次新型冠狀病毒有「三個不同」，包括病毒不同、國力不同和防疫不同，所以不能完全借用2003年SARS，台股大跌21%的經驗。

此次因病毒不同，不能掉以輕心，但防疫較積極，有封城和交通運輸禁止措施，同時國力增強，因此在疫情控制上會朝正面發展。在防疫方面，2003年從媒體報導到主席胡錦濤開始防疫，間隔三個月，這次習近平僅間隔一個月，並在大年初一召開中常會。簡言之，此次疫情中國及各國皆積極應對，預期影響股市程度應不若SARS嚴重。

「台股仍有資金行情，逢指數大跌時，會有投資人進場承接」，黃蔭基說。

此外，永豐金也預估，這隻「漢天鵝」，將衝擊台灣今年經濟成長率約0.11個百分點。黃蔭基指出，因為季節關係，武漢肺炎對經濟成長的衝擊，上半年會最嚴重，永豐金對今年經濟成長率的預估值，第1季由3.04%下修至2.78%，第2季由2.61%下修2.49%，換算全年經濟成長率，由原本的2.52%下修至2.41%，下調0.11個百分點。

永豐金報告指出，台灣在2003年SARS期間共73人死亡，實際病例346例。2019年12月中國武漢肺炎疫情爆發後，截至昨日台灣出現八起確診病例；目前武漢肺炎死亡病例僅出現在中國境內，預期致死率較2003年SARS的9.6%低。

回顧2003年第3季亞洲各國SARS疫情逐漸獲得控制後，全球股市及經濟成長回到正常軌道，再加上現今台灣經濟結構與2003年相比相對穩健，預期此次武漢肺炎將屬短期衝擊。

疫情台股指數SARS

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