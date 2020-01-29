台股中長線投資 5G、AI為依歸

武漢新型冠狀肺炎將影響商業及經濟活動，進而影響短線台股及個股股價修正，台股開盤承壓，法人指出，短線可聚焦武漢新型冠狀肺炎直接及間接受惠股，而中長線投資仍以近期CES 展所聚焦的5G、AI、自動駕駛、智慧家庭、智慧醫療等五大主題為依歸。

宏遠投顧副總經理陳國清指出，受武漢肺炎影響，傷害最大者為觀光、飯店、旅遊、航空等業等相關產業，對其他商業及製造業的傷害應該不會太多，短期間仍然會受到影響，影響將會有限。

而受惠產業主要以生技、醫療、防疫為主，涵蓋口罩、不織布、清潔用品、疫苗、耳溫槍、檢測相關產業，個股包括康那香、恆大、美德醫、新麗、南六、毛寶、花仙子、國光生、高端疫苗、康友-KY、太景-KY 等。

短線台股投資可以留意上述武漢新型肺炎受惠股，中長線投資則可以近期CES 展所聚焦的5G、AI、自動駕駛、智慧家庭、智慧醫療等五大主題為依歸。

5G、AI、雲端、電動車等未來趨勢，造就近幾個月電子股股價表現最強勢， 如台積電及其供應相關的受惠股、聯發科、瑞昱、聯詠、矽創、智邦、碩天、貿聯、原相、譜瑞、欣興、晶圓材料、CCL 等。

不過，陳國清提醒，雖然農曆年後開紅盤將會受到武漢新型冠狀肺炎的影響作修正，將會提供一個不錯的切入機會，但因3月中到5 月中將公布去年第4季及今年第1季財報，因淡季效應及台幣升值造成匯損，對中小型電子股將會不利，屆時恐將使得股價漲多的中小型電子股股價震盪激烈甚至出現漲多大幅拉回修正的可能。