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冷吱吱！寒流襲台最低溫剩6度 氣象局曝影響最劇時間點

英特爾、特斯拉、防疫概念 力抗空頭三焦點

2020-01-29 22:31經濟日報 記者周克威／台北即時報導

台股鼠年開紅盤交易雖因武漢肺炎疫情蒙塵，且市場擔心行情中期面臨回測萬點的隱憂，不過，市場專家認為，短期操作需趨吉避凶，英特爾等美高科技股、特斯拉、防疫等供應鏈，有望成為法人、大戶資金避風港，但航空、原物料等族群則需謹慎。

雖全球股、債等市場在台股封關期間染疫，但根據統計，在期間同時展開的美股超級財報周行情中，英特爾、Netflix、IBM在優異的財報數字中，股價逆勢上漲，前者大漲逾10%，另外，特斯拉成為美股史上首家市值超過千億美元的汽車製造商、博通（Avago）宣布與蘋果簽訂iPhone的150億美元銷售合約，股價分別大漲11%、3%。

華南永昌投信資深經理人陸守義、大展投顧總經理賴建承分析，在全球股、債市一片因肺炎而低迷之際，美股財報周表現優異的個股值得留意，其中，英特爾主要帶出的雲端伺服器業績前景看佳、並獲得外資認同的焦點，連帶的散熱等族群也值得留意；另外，特斯拉則是上海超級工廠的自動化題材，透露出汽車電子、自動化設備族群，都是觀察焦點。同時，博通獲得的蘋果大單，也釋出台股PA族群業績前景的正面訊號。

台新投顧副總經理黃文清則指出，在疫情未退燒前，防疫概念股仍將是台股焦點，其中，包括口罩、不織布、清潔用品、耳溫槍、製藥、疫苗、線上遊戲、電子商務、外賣送食平台等。

法人機構認為，口罩、不織布族群包括南六、康那香、恆大等。政府基金代操操盤人指出，在疫情的受創產業方面，包括觀光、飯店、餐飲、航空、旅遊休閒、百貨等，另外，由於原油、銅、黃豆、玉米、小麥等原物料在中國因疫情影響而需求可能降溫下，價格走跌，連帶台股相關的原物料族群，在短期內，也不易獲法人買盤的青睞。

此外，在許多法人群組中，流傳一份上市櫃公司在湖北投資的上市櫃公司，認為在疫情未獲有效控制前，業績可能將受影響，名單中，少則十餘家、多則逾30家；操盤人則認為，相關公司受影響的程度還需再觀察，也需視下周一（2月3日）的復工狀況與因應措施而定，短線上，相關個股操作宜多「停、看、聽」。

台股疫情財報

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