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日本又一起武漢肺炎本土病例 女導遊曾接待武漢團

債券ETF看漲 這類ETF估漲最「兇」

2020-01-29 21:12經濟日報 記者趙于萱／台北即時報導

台股封關期間，全球債市受武漢疫情爆發影響，幾乎全面上漲，特別是向來被視為避風港的美國公債，10年期債券殖利率下滑到1.65%，30年期也降到2.1%。市場專家預估，明（30）日台股開紅盤，美國公債ETF有望達3%以上，將是漲幅最大的債券ETF類型。

包括長債為主的元大美債20年（00679B）、中信美國公債20年（00795B）、富邦美債20年（00696B）、群益25年美債（00764B）、FH20年美債（00768B）、國泰20年美債（00688L）、凱基美債25+（00779B）、新光美債20+（00832B）、第一金美債20+（00833B）等，有望上漲3-4%。

另美債中還有槓桿型的元大美債20正2（00680L）、國泰20年美債正2（00688L），更上看6-7%。

中國信託投信表示，此次爆發的武漢肺炎，資訊來看還沒達到最高峰，28、29日市場避險情緒雖有回落，但未全面消退。以台股20日封關至28日為止，計美國公債漲幅有3%以上領先，次為市政債和投資級債；美股掛牌的iShares 20年期美國公債ETF上漲約3.7%。

因此預期台股明天開紅盤，投資長債的美債ETF將稱冠所有債券ETF，漲幅可達3%以上，其次，市政債和投資級債估有2-3%，再次美元計價的新興債、高收債等約0-2%。

中國10年期國債殖利率雖也回落，但人民幣貶值，可能讓ETF漲幅被匯損侵蝕，甚至走跌。不過對長期投資人而言，並不影響。

中信投信指出，基本面的觀察指標上，因聯準會利率決策不變，上半年美國貨幣政策維持寬鬆，對於短線市場震盪，投資人除短打安全性的高評級債券，也行波段持有，作為降低組合風險核心。

武漢肺炎相關資料照。報系資料庫
武漢肺炎相關資料照。報系資料庫
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ETF公債台股

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