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獨家／「我搭上首班撤僑班機」揮別武漢父母 心情複雜沉重

櫃買中心：特藝石油能源TDR停止買賣

2020-01-29 10:54經濟日報 記者蔡靜紋／台北即時報導

櫃買中心表示，特藝石油能源因未能如期公告申報自2016年第3季起至2019年第3季各期財務報告，已經新加坡交易所准予展延前開財務報告之申報期限在案。今該公司未於前開展延期限內公告申報該等財務報告，暨未於規定期限公告申報2019年度財務報告，櫃買中心依規新增該公司臺灣存託憑證採預收款券方式交易。又，特藝石油能源前因向新加坡交易所申請停止交易，其臺灣存託憑證已自2016年6月2日停止櫃檯買賣迄今，故櫃買中心併案繼續停止特藝石油能源台灣存託憑證在證券商營業處所買賣。

櫃買中心石油新加坡

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