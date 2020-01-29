武漢疫情擴散 台股專家憂明天開紅盤不樂觀

中國武漢爆發的特殊傳染性肺炎的疫情愈演愈烈，受到此疫情恐擴散影響衝擊美股27日應聲重挫，雖然美股28日已經止跌反彈，然而許多台股專家還是焦慮疫情會對世界經濟造成衝擊，預期明天台股開紅盤恐怕不樂觀，指數跌幅會在3-5%區間。

專家憂心疫情會對世界經濟造成衝擊，預期明天台股開紅盤恐怕不樂觀。 中通社 分享 facebook

台股專家指出，雖然28日美股已經反彈，然而以27日美股重挫時，半導體跌幅都在4%左右，以美國半導體27日走勢推估，台積電如果明天也跟著下跌，如果以4%計算，在台股開盤會跌15元左右，台積電每跌一元，影響台股約9點，大約要承受下跌135點；還有其他受到此事件影響的旅遊、酒店，航空、美食產業等恐怕也都將受到衝擊。

目前國內嚴重特殊傳染性肺炎檢驗結果為8名確診，不含台灣的國際累計69例確診共分布於16國；台股專家指出，由於疫情還在擴散當中，全球股市、油價和人民幣匯價已受到波及出現重挫，推估在疫情未受到控制前，近期資金會流向日圓、美國公債等避險資產。

台新投顧副總黃文清也指出，武漢確診人數還在增加中，為防控疫情，中國政府已經宣布，春節假期延長至2月2日，深滬股市也跟著延後到二月開市；也傳出各地大專院校、中小學和幼兒園不排除延後開學；受到肺炎疫情持續擴散，台股短期內也將受到衝擊，所以台股專家都普遍認為，明天開紅盤許多個股跌幅會在3-5%區間，大家要有的心裡準備。

武漢肺炎疫情持續擴散，台股波段低點先看11,757點，在季線附近有支撐，惟基於過去已具防疫經驗，台灣這次也積極防疫，相關政府單位已經提出防疫作戰，台股不至於發生像SARS一樣，短期崩跌11%的情況，相關受惠產業，口罩、不織布、清潔用品、耳溫槍、製藥、疫苗、線上遊戲、電子商務等產業受惠。

也因為政策目前也開始注意旅遊休閒、百貨會因為大家旅遊、購物、聚餐減少受到重創，行政院交通部擬對旅遊業者進行紓困，降低疫情衝擊；另外，中國湖北15城市封城，注意年後開工相關台商產能是否受到影響，初步來看，去年因應中美貿易戰，台商已回流或是開始因應，可調整其他地區或台灣產能，且進入農曆年後產業淡季，目前看來影響程度尚有限。