春節複委託投資不打烊 永豐金證券推出24H智能服務

台股進入春節假期，但國際金融市場持續運行，永豐金證券投資顧問部表示，分析過去10年美股四大指數在1月份上漲機率達六成，其中又以費城半導體指數表現最佳，20年來第1季上漲機率75％；儘管武漢肺炎疫情帶來不確定因素，但投資人還是可在春節期間多注意美國各優質公司的表現，留意國際股市拉回所浮現的買點。

永豐金證券於春節7天期間海外複委託維持正常運作，包括LINE、WEB、APP提供24小時全球交易不打烊，也可透過人工進行交易，最新上線的AI智能服務運用雲端持續提供投資訊息，在台股封關休市期間與投資人一起掌握國際市場新春紅包財的契機。

永豐金證券投顧部表示，2019年投資情勢受美中貿易戰影響，新年甫開始美國和兩伊關係轉趨緊張，國際股市出現拉回、避險情緒升溫，分析過去10年美股四大指數在1月份的上漲機率達六成，平均漲幅以費城半導體2.39%較高；統計期間拉長到20年的每季表現來看，第1季的美股仍以費半指數表現最佳，上漲機率達75％，平均漲幅8.05％。

永豐金證券投顧部指出，台股休市期間投資人可以多注意美國各優質公司的表現，留意國際股市拉回所浮現的買點，永豐金證券今年運用24小時不打烊的智能服務-AI幫你顧，自動產出分析圖表與投資組合，在LINE及WEB提供台股及海外市場即時運算服務。

在台股封關期間，投資人可以透過AI幫你顧美股熱門主題及複委託服務，掌握男人收藏、女人精品、享食天堂、當月常漲等八大季節性題材切入買點，並配合《湯森路透評價》的線上服務來輔助決策投資。

此外，永豐金證券建議投資人在春節過後也可以持續留意台灣科技類股表現，在AI幫你顧的大師選股功能中，一鍵挑出投資大師肯尼斯費雪、麥克墨菲的高成長與高科技群組；即便投資人擔心國際股市行情過熱拉回，但經由AI因子運算後也可師法投資大師巴菲特或葛拉漢的選股哲學來篩出當下被低估的投資組合，避開漲多類股換主流的風險。