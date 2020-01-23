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台積電估2020半導體產業成長8%

2020-01-23 11:17經濟日報 記者張家瑋／即時報導

半導體市場與全球GDP成長關連性越趨緊密，根據半導體分析研究機構IC Insights報告顯示，2010至2019年期間，全球GDP成長與半導體市場增長之相關係數為0.85，較前一年增加0.22，該機構預測至2024年相關性進一步提升至0.9，反映半導體成長與全球經濟活動榮枯息息相關。

IC Insights研究論述可從2019年全球半導體實際情況獲得驗證，美中、日韓貿易戰重創全球經濟景氣，台積電（2330）總裁魏哲家預估，2019年全球半導體業衰退3%，晶圓代工業則持平。

在美中簽署第一階段貿易協定，2020年全球經濟展望鬆口氣，魏哲家表示，2020年是半導體強勁成長一年，預估全球半導體產業（不含記憶體）年成長8%，晶圓代工廠成長17%（不含韓系競爭對手則成長11%），而台積電將較晶圓代工產業成長更高。

IC Insights報告顯示不同時期半導體成長與全球GDP相關連係數，1980至1989年兩者相關係數為0.35，此時期主要為日本半導體企業崛起；1990至1999年相關係數為負0.1，此段時間，南韓及台灣半導體產業快速成長；2000至2009年為0.63，此時期全球半導體開始出現企業合併。

最近10年相關係數達到0.85，若加計記憶體部分，相關係數更達0.96，已趨近完美正相關係數1，這反映過去10年半導體產業之購併動作加快。IC Insights認為，越來越多的半導體企業購併活動，導致主要半導體製造商和供應商家數減少，是供應基本面的重大變化之一，說明了半導體產業日趨成熟，促進全球GDP成長與與半導體業成長的緊密連結。

此外，兩者之間更重要連結原因，在於半導體發展逐漸以消費者市場為導向。20年前，大約60%的半導體市場是由業務應用來驅動，另外的40%才由消費類應用來帶動。

但如今該比例已被逆轉，在更重視以消費者市場為導向，推動電子產品銷售，進而推動半導體市場增長的情況之下，全球經濟的健康狀況，成為衡量全球半導體市場趨勢的重要指標。

半導體晶圓代工廠台積電

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