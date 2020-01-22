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劉揚偉：鴻海三個改變目標提升毛利率與EPS

2020-01-22 10:47經濟日報 記者尹慧中／即時報導

鴻海（2317）董事長劉揚偉今（22）日在嘉年華上致詞提到，鴻海三個改變目標提升毛利率與EPS（每股稅後純益），這不僅是財務數字提升更是要創造價值，要站在郭創辦人的巨人肩膀上持續傳承並變革。

鴻海劉揚偉毛利率

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