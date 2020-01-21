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基金經理人：5G今年兩大推手 手機出貨將爆增20倍

2020-01-21 22:16經濟日報 記者張瀞文／台北即時報導

2020年5G加速向前衝，有兩大關鍵因素。 （路透）
2020年5G加速向前衝，有兩大關鍵因素。 （路透）
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路博邁董事總經理兼亞洲研究部主管溫演道（Yan Taw Boon）指出，5G投資方興未艾，今年在東京奧運及iPhone 5G新機的雙重激勵下，市場將有爆炸性的成長。5G是長線向上的趨勢，只要有波動，就是分批進場的良機。

台灣競標5G頻譜飆出天價，溫演道接受本報專訪表示，不只是台灣競標5G頻譜，在泰國、馬來西亞及東歐國家，也都是忙著釋出5G頻譜。至於中國、日本及南韓，更已加快5G的推展。雖然這些金額看似可觀，但相較於5G的龐大商機，仍然很低。

溫演道表示，5G的投資分成三大投資主軸，即網路與數據設備、物聯網裝置及元件、應用服務與新興產業。目前的商機在網路與數據設備這一主軸比較多，約占四、五成，包括網路設備、光學通訊元件及半導體股，都是這個主軸所涵蓋的投資標的。

2020年5G加速向前衝，有兩大關鍵因素。照時間順序來說，首先是東京奧運，不但日本致力於5G的發展，更刺激競爭對手南韓加快5G的進程。再來是下半年將出現5G的iPhone，今年下半年全球主要城市將有部分出現5G服務。到2021年，預估全球近一半的國家會出現5G服務。

溫演道強調，隨著全球電信商陸續提供5G服務，且手機製造商都已投入5G手機研發，將帶動5G手機出貨量大幅成長，今年就可望出現20倍的爆炸性成長。中長期來看，5G是通往未來新趨勢的核心關鍵，所有新技術的順利發展，都必須仰賴5G。到2035年，預計5G商機將高達12兆美元。

溫演道也是路博邁5G股票基金的首席投資顧問。他上周來台，參加台積電的法說會，發現台積電在這次法說中提到5G的次數超過30次，上次法說會則提到40多次。他多次參加台積電法說，肯定台積電的技術優勢。

5G台積電半導體iPhone

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