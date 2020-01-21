提升股權透明度 金管會將提高大股東持股揭露頻率

金管會將修正規定，要求上市櫃公司每季在財報揭露持股5%以上的股東名稱及持股比率。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

提升股權透明度，金管會將修正規定，要求上市櫃公司每季在財報揭露持股5%以上的股東名稱及持股比率，預計從今年第1季起適用。

金管會證期局副局長張振山今（21）日表示，為強化公司治理，並協助公司及投資人瞭解公司主要股東結構，及提升公司股權及財務報告透明度，金管會研議修正財報編製準則，明定上市櫃公司應在每季財務報告揭露其股權比率達5%的股東名稱、持股數額及比率。

金管會近期內將預告修正「證券發行人財務報告編製準則」、「證券商財務報告編製準則」及「期貨商財務報告編製準則」規定，預告完成後，新規定預計從今年第1季財報起適用。

張振山表示，目前只規定，在股東會年報要揭露持股5%以上股東等資料，以後等於一年要揭露五次，股東會年報再加上按季公告的四個季報，主要目的是要讓上市櫃公司股權更加透明。

張振山說，為利上市櫃公司按季揭露持股達5%以上股東資訊，金管會已洽請集中公司規劃作業流程，由上市櫃公司填具申請書，在當季底最後一個營業日前向集保公司提出申請，集保公司將按季提供各季度最後一個營業日持股5%以上股東資料。

另外，集保公司的收費將會提供優惠折扣，張振山說，費用依股東人數不同，但基本費是500元，上限是2萬元，上限部分會打三折，等於最高收6,000元。