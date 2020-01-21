親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

中國陷資本寒冬 科技新創圈面臨「泡沫爆破」

世衛組織最新公布 武漢肺炎已「可持續性人傳人」

聯茂現增3萬張 認股基準日2月19日

2020-01-21 18:47經濟日報 記者尹慧中／台北即時報導

銅箔基板廠商聯茂（6213）今日公告，公司訂定現金增資認股基準日等相關事宜，現增發行3萬張，定價還未確定，預計員工認股一成、原股東認購比率約八成，另一成公開申購。

聯茂提到，增資資金用途為償還銀行借款，現金增資認股基準日為今年2月19日，股款繳納期間: 原股東及員工之股款繳款期間為中華民國109年02月24日起至109年03月25日止，至於特定人認股繳款期間109年03月26日起至109年03月30日止。

股東認購中華民國

延伸閱讀

最牛一輪／聯茂長多 中信96吸睛

台光電、聯茂 今年業績看增

5G世代領航 銅箔基板崛起

聯茂公告 去年11月每股賺0.78元

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

優質高價股 法人緊抱

2020-01-20 23:27

台股封關遇美股超級財周 長假國際訊息不漏接

2020-01-21 15:14

封關前加碼 投信最愛10檔今年來漲逾1成

2020-01-21 14:10

外資抱股過年最愛10檔 挑低本益比、有題材

2020-01-21 14:10

金鼠財運大補帖 美股喊衝台股跟進

2020-01-21 14:01

賺鼠年紅包財 鎖定這4大族群15檔個股就對了！

2020-01-21 12:58

謝金河：台灣經濟正在好轉的路上前進

2020-01-21 12:52

隱形王牌股 陌生黑馬蓄勢翻倍賺機會來了

2020-01-21 12:11

銀髮浪潮來襲 觀光股誰能搶進龐大商機？

2020-01-21 12:09

金豬年 股民平均賺64.5萬

2020-01-21 00:45

傳產五虎將 演驚奇秀

2020-01-21 00:08

高價科技股 行情噴發

2020-01-21 00:08

國泰金：近七成民眾看好台股

2020-01-21 00:04

武漢疫情擴大 防疫概念股走強

2020-01-20 23:39

金豬股市封關 10大亮點

2020-01-20 23:27

台灣50配息2.9元 殖利率2.9%

2020-01-20 23:26

金融股除息行情 年後啟動

2020-01-20 23:26

虛擬通貨募資未達3,000萬 免申報

2020-01-20 23:26

租賃資產認列 採用新規

2020-01-20 23:25

新CSR報告書 強化資訊揭露

2020-01-20 23:25

就市論勢／工具機、資產股 有潛力

2020-01-20 23:24

影／台股豬年狂漲2,186點 每位股民賺近70萬元

2020-01-20 19:20

押寶金鼠年紅盤 內外資抱這些高價股過年

2020-01-20 18:55

證交所：農曆封關指數創高 盼股市維持榮景

2020-01-20 18:22

台積電寫驚奇 金豬年大漲112元、市值增2.9兆

2020-01-20 18:21

英業達2020年成長10% 2021年大爆發

2020-01-20 17:17

東典擬上櫃 申請案過關

2020-01-18 00:28

就市論勢／5G、手機零組件 可低接

2020-01-15 23:37

元大金去年獲利205.69億創新高 每股稅後純益1.76元

2020-01-09 16:28

興櫃強棒 佐臻周漲74%

2019-12-15 22:19

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

金融股除息行情 年後啟動

2020-01-20 23:26

優質高價股 法人緊抱

2020-01-20 23:27

傳產五虎將 演驚奇秀

2020-01-21 00:08

金豬股市封關 10大亮點

2020-01-20 23:27

外資豬年買超1,995億 買盤最青睞這一檔

2020-01-21 13:30

高價科技股 行情噴發

2020-01-21 00:08

外資抱股過年最愛10檔 挑低本益比、有題材

2020-01-21 14:10

金豬年 股民平均賺64.5萬

2020-01-21 00:45

武漢疫情擴大 防疫概念股走強

2020-01-20 23:39

台灣50配息2.9元 殖利率2.9%

2020-01-20 23:26

封關前加碼 投信最愛10檔今年來漲逾1成

2020-01-21 14:10

精材去年全年每股賺0.68元 近五年新高

2020-01-21 09:44

大江 樂觀歐美市場

2020-01-20 23:23

國泰金：近七成民眾看好台股

2020-01-21 00:04

南僑 去年EPS 3.74元

2020-01-20 23:23

中鴻開漲盤 鋼鐵股利多

2020-01-20 23:23

興勤衝車用 接單升溫

2020-01-20 23:21

泰鼎砸6億 泰國擴廠

2020-01-20 23:22

鎧勝 去年每股淨損1.5元

2020-01-20 23:21

旺宏、原相 聚焦長天期

2020-01-20 23:30

原料走揚 台塑化、亞聚樂

2020-01-20 23:23

聯強精實營運 雙率雙升

2020-01-20 23:20

精材去年EPS 創近5年新高

2020-01-21 14:20

愛普 上月每股虧0.32元

2020-01-20 23:20

中華電信2020年EPS目標出爐 力守4元

2020-01-21 17:54

迅得現增 30日起申購

2020-01-20 23:22

台表科、隆達 認購夯

2020-01-20 23:31

租賃資產認列 採用新規

2020-01-20 23:25

金豬年漲倍股69家 半導體族群表現亮眼

2020-01-20 22:15

山水水泥預告業績告捷 亞泥受惠

2020-01-21 11:19

宏碁電競平台 30日公測

2020-01-20 23:21

台灣大揪伴 跨足演唱會

2020-01-20 23:21

力旺 強攻OLED商機

2020-01-20 23:21

斯其大好旺 三引擎熱轉

2020-01-20 23:22

就市論勢／工具機、資產股 有潛力

2020-01-20 23:24

六角、宜鼎 四檔閃金光

2020-01-20 23:30

最牛一輪／順達犀利 台新95歡慶

2020-01-20 23:30

全民權證／上銀看旺 押價平

2020-01-20 23:31

威潤年營收 拚增雙位數

2020-01-20 23:22

燁聯、唐榮 春節後開新盤

2020-01-20 23:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top