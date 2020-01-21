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大同與華映提出管轄權異議 尚未進入實體審理

2020-01-21 17:56經濟日報 記者張義宮／即時報導

大同今日更正有關華映科技 (集團)股份有限公司《關於提起訴訟的進展公告》，強調是針對大同與華映提出的管轄權異議的裁定，本案尚未進入實體審理，特此澄清說明。

大同綜合持股華映約39.6%。

大同重訊指出，有關近日收到中華人民共和國最高人民法院送達的《民事裁定書》（2019）最高法民轄終467號，認為原審裁定（即福建省高級人民法院作出的（2019）閩民初1號之二民事裁定）應予維持，係針對大同與華映提出的管轄權異議的裁定，本案尚未進入實體審理，特此澄清說明。

大同表示，大同及華映將與律師研議後續適當處理方式，以維護大同及華映公司及股東權益。

大同華映福建

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