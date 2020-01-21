親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

武漢肺炎病例增列黃色警戒 雄獅湖北團2月底前全停退費

台灣淪陷！ 疾管署：國內出現首例武漢肺炎確診病例

FDA稱減肥藥沛麗婷恐增加罹癌風險 創益聲明澄清

2020-01-21 17:24經濟日報 記者陳書璿／即時報導

創益生技（6566）今（21）日指出，有關媒體報導，美國FDA於2020年1月14日發布之用藥安全，指出服用美國與台灣均合法上市的減肥藥沛麗婷處方藥（Belviq，學名Lorcaserin）可能增加罹癌風險。針對報導與美國FDA內文出入之處，創益澄清表示，美國FDA用藥安全聲明內容首段明確指稱，無法斷定沛麗婷（Belviq，學名Lorcaserin）可能導致癌症，目前致癌的原因尚無法確定，有待進一步探究。

報導指稱，「開發沛麗婷之原廠，被美國FDA要求，進行五年，一萬兩千人的臨床試驗。」衛采製藥（Eisai Inc.）亦回覆，此臨床試驗主要目的為研究藥品是否增加心血管事件發生率，故對癌症發生率尚需與美國FDA深入討論。

創益表示，有關服用沛麗婷是否會提高罹癌風險，新英格蘭醫學雜誌（第379期:1107-1117）登載的試驗結果，服用沛麗婷的安慰劑組與試驗組之癌症數據無顯著差異。

仿單刊載的動物試驗，在FDA要求下，原廠藥廠執行重複劑量動物試驗，投予藥品劑量公鼠及母鼠，換算人體劑量高達17倍及87倍，早已遠超出動物最大容忍劑量（MTD）。如果依照醫囑使用攝取量，服用藥物跟增加腫瘤發生率並無關聯。

創益進一步指出，沛麗婷目前已在6個國家取得許可，4個國家已上市（美國、以色列、台灣和韓國），自美國上市後，7年期間，一直持續監測安全資訊收集安全訊息，該藥品並無新增安全疑慮。

沛麗婷是美國FDA與台灣食藥署合法上市的減肥藥，使用方法早晚各一顆，每天20毫克，可透過抑制食慾達到減重效果，用藥副作用頭暈和頭痛，另外，已在藥品仿單加註其他相關警語。

創益表示，公司與衛采製藥(Eisai Inc.）共同銷售沛麗婷 ，一直稟持著以病人為本，改善生活品質，未來仍將延續與台灣食藥署配合嚴密監控藥品安全。並請病患未諮詢主治醫師前，勿任意停藥，以免影響治療權益。

創益前身為東洋藥品的消費保健醫療事業處，主要從事益生菌及自費醫藥領域之處方藥、非處方藥之研發與銷售，為東洋集團旗下保健品及自費醫療藥品供應商。

FDA癌症食藥署

延伸閱讀

川普政府鎖定生育觀光 美簽證規範將出現變動

放話加強制裁委內瑞拉 美國務卿重申力挺瓜伊多

影／租工廠製市價6千萬大麻 毒犯養5隻美國惡...

美國上市公司投資拓元 2.4億布局台灣藝文市...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

賺鼠年紅包財 鎖定這4大族群15檔個股就對了！

2020-01-21 12:58

隱形王牌股 陌生黑馬蓄勢翻倍賺機會來了

2020-01-21 12:11

銀髮浪潮來襲 觀光股誰能搶進龐大商機？

2020-01-21 12:09

台股封關遇美股超級財周 長假國際訊息不漏接

2020-01-21 15:14

金鼠財運大補帖 美股喊衝台股跟進

2020-01-21 14:01

謝金河：台灣經濟正在好轉的路上前進

2020-01-21 12:52

優質高價股 法人緊抱

2020-01-20 23:27

封關前加碼 投信最愛10檔今年來漲逾1成

2020-01-21 14:10

外資抱股過年最愛10檔 挑低本益比、有題材

2020-01-21 14:10

金豬年 股民平均賺64.5萬

2020-01-21 00:45

傳產五虎將 演驚奇秀

2020-01-21 00:08

高價科技股 行情噴發

2020-01-21 00:08

國泰金：近七成民眾看好台股

2020-01-21 00:04

武漢疫情擴大 防疫概念股走強

2020-01-20 23:39

金豬股市封關 10大亮點

2020-01-20 23:27

台灣50配息2.9元 殖利率2.9%

2020-01-20 23:26

金融股除息行情 年後啟動

2020-01-20 23:26

虛擬通貨募資未達3,000萬 免申報

2020-01-20 23:26

租賃資產認列 採用新規

2020-01-20 23:25

新CSR報告書 強化資訊揭露

2020-01-20 23:25

就市論勢／工具機、資產股 有潛力

2020-01-20 23:24

影／台股豬年狂漲2,186點 每位股民賺近70萬元

2020-01-20 19:20

押寶金鼠年紅盤 內外資抱這些高價股過年

2020-01-20 18:55

證交所：農曆封關指數創高 盼股市維持榮景

2020-01-20 18:22

台積電寫驚奇 金豬年大漲112元、市值增2.9兆

2020-01-20 18:21

英業達2020年成長10% 2021年大爆發

2020-01-20 17:17

金豬就是狂 10大飆股出列

2020-01-20 14:40

台股年前最後一擊 回攻12100關

2020-01-20 14:40

金豬封關 蘋果、5G、防疫概念股突圍

2020-01-20 14:40

國泰金調查／4成看好台股上半年可戰12,500點

2020-01-20 14:40

武漢肺炎延燒 防疫股押寶熱

2020-01-20 14:40

台股金豬年封關股民豐收 一年狂漲2186.45點

2020-01-20 14:07

台股豬年封關漲28.42點 收12,118.71

2020-01-20 13:49

元月交易熱 櫃買上半月日均值345億

2020-01-20 13:24

東典擬上櫃 申請案過關

2020-01-18 00:28

就市論勢／5G、手機零組件 可低接

2020-01-15 23:37

元大金去年獲利205.69億創新高 每股稅後純益1.76元

2020-01-09 16:28

興櫃強棒 佐臻周漲74%

2019-12-15 22:19

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33
看更多

熱門文章

金融股除息行情 年後啟動

2020-01-20 23:26

優質高價股 法人緊抱

2020-01-20 23:27

傳產五虎將 演驚奇秀

2020-01-21 00:08

金豬股市封關 10大亮點

2020-01-20 23:27

高價科技股 行情噴發

2020-01-21 00:08

押寶金鼠年紅盤 內外資抱這些高價股過年

2020-01-20 18:55

外資豬年買超1,995億 買盤最青睞這一檔

2020-01-21 13:30

金豬年 股民平均賺64.5萬

2020-01-21 00:45

台灣50配息2.9元 殖利率2.9%

2020-01-20 23:26

武漢疫情擴大 防疫概念股走強

2020-01-20 23:39

外資抱股過年最愛10檔 挑低本益比、有題材

2020-01-21 14:10

精材去年全年每股賺0.68元 近五年新高

2020-01-21 09:44

大江 樂觀歐美市場

2020-01-20 23:23

國泰金：近七成民眾看好台股

2020-01-21 00:04

影／台股豬年狂漲2,186點 每位股民賺近70萬元

2020-01-20 19:20

封關前加碼 投信最愛10檔今年來漲逾1成

2020-01-21 14:10

聯強子公司處分文曄普通股 處分利益1億元

2020-01-20 19:24

南僑 去年EPS 3.74元

2020-01-20 23:23

中鴻開漲盤 鋼鐵股利多

2020-01-20 23:23

興勤衝車用 接單升溫

2020-01-20 23:21

泰鼎砸6億 泰國擴廠

2020-01-20 23:22

鎧勝 去年每股淨損1.5元

2020-01-20 23:21

旺宏、原相 聚焦長天期

2020-01-20 23:30

聯強精實營運 雙率雙升

2020-01-20 23:20

原料走揚 台塑化、亞聚樂

2020-01-20 23:23

愛普 上月每股虧0.32元

2020-01-20 23:20

精材去年EPS 創近5年新高

2020-01-21 14:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top