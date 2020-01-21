FDA稱減肥藥沛麗婷恐增加罹癌風險 創益聲明澄清

創益生技（6566）今（21）日指出，有關媒體報導，美國FDA於2020年1月14日發布之用藥安全，指出服用美國與台灣均合法上市的減肥藥沛麗婷處方藥（Belviq，學名Lorcaserin）可能增加罹癌風險。針對報導與美國FDA內文出入之處，創益澄清表示，美國FDA用藥安全聲明內容首段明確指稱，無法斷定沛麗婷（Belviq，學名Lorcaserin）可能導致癌症，目前致癌的原因尚無法確定，有待進一步探究。

報導指稱，「開發沛麗婷之原廠，被美國FDA要求，進行五年，一萬兩千人的臨床試驗。」衛采製藥（Eisai Inc.）亦回覆，此臨床試驗主要目的為研究藥品是否增加心血管事件發生率，故對癌症發生率尚需與美國FDA深入討論。

創益表示，有關服用沛麗婷是否會提高罹癌風險，新英格蘭醫學雜誌（第379期:1107-1117）登載的試驗結果，服用沛麗婷的安慰劑組與試驗組之癌症數據無顯著差異。

仿單刊載的動物試驗，在FDA要求下，原廠藥廠執行重複劑量動物試驗，投予藥品劑量公鼠及母鼠，換算人體劑量高達17倍及87倍，早已遠超出動物最大容忍劑量（MTD）。如果依照醫囑使用攝取量，服用藥物跟增加腫瘤發生率並無關聯。

創益進一步指出，沛麗婷目前已在6個國家取得許可，4個國家已上市（美國、以色列、台灣和韓國），自美國上市後，7年期間，一直持續監測安全資訊收集安全訊息，該藥品並無新增安全疑慮。

沛麗婷是美國FDA與台灣食藥署合法上市的減肥藥，使用方法早晚各一顆，每天20毫克，可透過抑制食慾達到減重效果，用藥副作用頭暈和頭痛，另外，已在藥品仿單加註其他相關警語。

創益表示，公司與衛采製藥(Eisai Inc.）共同銷售沛麗婷 ，一直稟持著以病人為本，改善生活品質，未來仍將延續與台灣食藥署配合嚴密監控藥品安全。並請病患未諮詢主治醫師前，勿任意停藥，以免影響治療權益。

創益前身為東洋藥品的消費保健醫療事業處，主要從事益生菌及自費醫藥領域之處方藥、非處方藥之研發與銷售，為東洋集團旗下保健品及自費醫療藥品供應商。