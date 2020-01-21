外資豬年買超1,995億 買盤最青睞這一檔

台股豬年封關收在12,118.71點，豬年大漲2,186.45點，漲幅22.01%，外資也一反狗年時的賣超，轉而買超1,995.27億元，統計豬年外資買超前十大個股中，以買超鴻海（2317）74萬976張最多，鴻海以92.3元收盤，市值達1兆2,795.5億元，居台股市值亞軍，僅次於台積電。

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台股豬年豐收，外資可以說是推升台股站上萬一大關的首要功臣，豬年三大法人合計買超2,379.8億元，其中外資買超1,995.27億元，投信買超92.68億元，自營商買超291.69億元，外資買超前十大個股中，以電子股及金融股為主，依序是鴻海、緯創、上海商銀、永豐金、華邦電、台積電、旺宏、光寶科、京元電、第一金，電子股中有4檔半導體，2檔電腦及週邊設備。

鴻海高居外資買超冠軍，股價收在92.3元，豬年股價漲幅達31.86%，也是台股兩檔市值站上兆元以上的公司之一，市值僅次於台積電，鴻海去年12月合併營收5,395.07億元，合計去年第4季合併營收1兆7,380.35億元，季增25.23%，累計去年合併營收5兆3,395.26億元，年增0.82%，

法人預估，鴻海去年營收再創新高，但全年獲利可能可能小幅減少，今年第1季雖是季節性的淡季，但蘋果預計推出平價的iPhone SE 2，鴻海可望受惠，預估今年首季營運可望優於以往同期；歐系外資看好鴻海今年毛利率可望提升0.5個百分點，將投資評等從中立調升至優於大盤，目標價從77元調高到104元。

鴻海集團積極擴張版圖，將與飛雅特克萊斯勒合作進軍電動車市場，未來將設立合資企業，開發及生產電動車關鍵零組件，並強化車聯網應用；2020鴻海愛心嘉年華將在22日登場，同時舉辦「愛心市集」，贊助近百家社福團體免費設攤，今年首度攜手兒童福利聯盟，推出春節親子手作DIY與員工親子同樂活動。

日盛首選基金經理人楊遠瀚表示，台灣受惠貿易戰轉單使經濟表現相對較好，2020年不論是5G基地台或手機、半導體先進製程發展、英特爾、AMD、Nvidia新產品、資料中心需求等都對電子業有利。

總體環境方面，美伊戰事暫時和緩，後續仍須觀察，總統大選連任政策延續，去年第4季財報可能受到匯率負面影響，操作上仍是不追高，著重布局第1季動能強的族群與個股。