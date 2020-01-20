押寶金鼠年紅盤 內外資抱這些高價股過年

台股示意圖。報系資料照 分享 facebook 台股今（20）日金豬年封關，收盤站上5日線、12,100點關卡，由於年前行情相對壓抑，法人搶進可成（2474）、上銀等質優或具轉機題材高價股抱股過年，押寶金鼠年紅盤行情。

美中貿易協議樂觀情緒、強勁新屋開工數據，支撐美股持續創高，亞股今日普遍收紅，台股受制於中國武漢肺炎疫情升溫，以及市場擔憂農曆年長假期間不確定因素，終場上漲28點收12,118點，成交值連四降至1,161億元。

盤面上電子權值股表現持平，外資近期積極卡位的大型金控股出面撐盤，中小型題材股除記憶體、被動元件、Mini LED、重電，以及防疫概念股外，多檔百元以上高價股，也獲得法人買盤進駐，股價強勢收紅。

統計今日股價上漲超過2%、位於所有均線以上，且近5日三大法人買超逾190張的12檔高價股，包括可成、同欣電、宜鼎等9檔電子股，以及上銀、六角、和泰車等3檔傳產股，顯示看好年後紅包行情，法人抱股過年意願濃厚。

就股價位階來看，可成、上銀、川湖等3檔近一年多來漲幅相對有限，低基期優勢使風險相對較小；和泰車、六角、宜鼎、信邦、譜瑞-KY、嘉澤、愛普等則位於歷史高點附近，雖然有基本面支撐，但仍得留意漲多後的拉回風險，不宜過度追價。

法人表示，美股持續走高，台股所有均線維持多頭排列，由美中日韓港等主要股市觀察，春節期間反轉機率低，台股金鼠年開紅盤機率不小，建議中性偏多操作，標的以法人連買個股、低基期轉強個股以及遊戲等旺季族群為布局重心。