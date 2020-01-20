台積電寫驚奇 金豬年大漲112元、市值增2.9兆

金豬年封關，台股收在12,118.71點，金豬年漲幅22.01%，台股市值前十大股出爐，台積電(2330)持續寫下大驚奇，統計豬年大漲112元，市值增加2兆9,042億元，封關收盤價333元，市值達8兆6,348.2億元，穩坐市值王寶座，第二大市值公司則是鴻海，市值達1兆2,795.5億元，為台股唯二市值上兆的上市公司。

台積電去年第4季毛利率50.2%，單季稅後純益1,160.4億元，每股純益4.47元，雙創新高；去年全年營收1兆699.85億元，年增3.7%，再創新高，稅後純益3,452.6億元，每股純益13.32元，年減1.7%，為歷史次高。

台積電預估今年第1季合併營收約102~103億美元，季減約0.8%至1.8%，以1美元兌換新台幣29.9元計算，約新台幣3,049.8~3,079.7億元，毛利率介於48.5~50.5%，營益率37.5%~39.5%；法說會釋出正面訊息，看好今年首季將是有史以來最旺的第1季，外資最新報告甚至把目標價喊上402元，正式站上4字頭。

台積電近期股價一度衝達346元歷史天價，金豬年封關收在333元，外資今日賣超3,628張，累計連4賣，但仍穩坐台股市值王；證券分析師張陳浩表示，台積電金豬年股價漲幅達50.67%，領先大盤漲幅，看好台積電在技術領先下，仍是金鼠年左右台股的關鍵股票。

統計金豬年前十大市值公司依序是台積電、鴻海、台塑化、中華電、大立光、聯發科、國泰金、台塑、南亞、富邦金等，股王大立光去年在狗年封關日股價以3,780元作收，金豬年股價最高曾衝達5,210元，今日封關則收在4,975元，在不計入息值下，股價漲幅達31.61%， 市值增加1,602.49億元。