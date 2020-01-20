0050配息2.9元不變 殖利率降到2.9%

高人氣台股ETF-元大台灣50（0050）今（20）日二次公告1月底配息金額，由於基金規模變化不大，元大投信公告每單位維持2.9元配息不變，但受股價高漲，殖利率下滑到2.9%。另因0050預定為31日除息，投資人若想參與但還沒上車，到開紅盤（30日）當天買進都來得及。

元大投信先前1月初公告，0050每單位配息2.9元（每張2,900元），因當時股價較低，換算殖利率有3%，不過到今天金豬年封關，台股又漲破12,000點，0050也升抵97.7元，因此二次公告最大的變化是殖利率下滑。

對此法人表示，ETF投資訴求長線持有，若股價高漲，殖利率本來就下滑，反之也會上升，最重要是ETF長期能有效追蹤指數並穩健配息。

以0050成立17年的紀錄來看，該ETF最低配息率是2009年台股大反彈、當年下滑到1.86%，另外2014年也曾降到2.3%，不過最高在2006、2008年台股下跌，曾達到5、6%的殖利率；而到今年初，0050總報酬率破350%，追蹤誤差小，是有良好紀錄的長期標的。

相較下，部分台股ETF近年才成立，打著高股息名號，投信公司卻不見得有良好紀錄，除了配息率忽高忽低，尤有甚者，因高股息訴求湧現過多買盤，導致大幅溢價，追蹤誤差擴大，投資人權益也跟著受到影響。

因此法人建議，如何挑配息型ETF，不應以單次配息率為基準，最好從ETF成立後每年做檢視。