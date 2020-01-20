英業達今年三大事業年增一成 卓桐華：2021年大成長

英業達（2356）尾牙今（20）日登場，展望未來，英業達董事長卓桐華指出，2020年是準備的一年，但筆電、伺服器、智慧裝置今年都有一成以上成長率，營運將會逐季成長，營收、毛利率都有望優於去年，隨著公司在5G、人工智慧（AI）投資逐漸顯現，預期2021年會有比較大的成長空間。

回顧去年，卓桐華表示，去年營收雖然沒有做到5,168億元，幸好有守住5千億大關。而第四季是去年最好的一季，不管營收還是獲利，但因為匯率關係，業外表現會比較差。

卓桐華指出，從個別業務來看，去年NB成長幅度較大，至於伺服器則有些微衰退，但預估今年整體有一成以上的成長。

卓桐華強調，2020年是準備的一年，成長率沒那麼大，但2021年各事業體都會有有比較大的成長空間。從個別季度來看，第一季表現會比較弱，主要因為春節及工時較短，但從第二季開始將會逐季成長。

在業外表現方面，上海廠土地交易總金額人民幣13.7億元，預計處分利益為人民幣10.23億元（新台幣約44億元），將於今年第二季入帳，市場人士推估，稅後貢獻每股盈餘約0.74元。

英業達指出，intel CPU 預估會缺到今年第二季，也許下半年還會改善，但現在除了intel之外，還有AMD的產品，所以仍然預期會雙位數成長。

從英業達來看，雖然產業預估整體PC今年出貨很難衝上10%，但英業達今年因為產品種類增多，及產品ASP提高，所以整體來看出貨量可以達到兩位數成長。

至於被動元件方面，儘管現在市面上傳出缺貨，但卓桐華強調不擔心，雖然市場有人喊缺，但其實還有其他業者在擴產，雖然市場供應可能有一點問題，短時間會有一些緊張，但其實去年被動元件缺貨，英業達供應也沒有問題。