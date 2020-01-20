親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

2019台劇打下國際市場基底 能否成為今年跳板？

把九二共識當成輸的原因？趙春山：國民黨根本沒搞清楚

英業達今年三大事業年增一成 卓桐華：2021年大成長

2020-01-20 16:21經濟日報 記者吳凱中／台北即時報導

英業達（2356）尾牙今（20）日登場，展望未來，英業達董事長卓桐華指出，2020年是準備的一年，但筆電、伺服器、智慧裝置今年都有一成以上成長率，營運將會逐季成長，營收、毛利率都有望優於去年，隨著公司在5G、人工智慧（AI）投資逐漸顯現，預期2021年會有比較大的成長空間。

回顧去年，卓桐華表示，去年營收雖然沒有做到5,168億元，幸好有守住5千億大關。而第四季是去年最好的一季，不管營收還是獲利，但因為匯率關係，業外表現會比較差。

卓桐華指出，從個別業務來看，去年NB成長幅度較大，至於伺服器則有些微衰退，但預估今年整體有一成以上的成長。

卓桐華強調，2020年是準備的一年，成長率沒那麼大，但2021年各事業體都會有有比較大的成長空間。從個別季度來看，第一季表現會比較弱，主要因為春節及工時較短，但從第二季開始將會逐季成長。

在業外表現方面，上海廠土地交易總金額人民幣13.7億元，預計處分利益為人民幣10.23億元（新台幣約44億元），將於今年第二季入帳，市場人士推估，稅後貢獻每股盈餘約0.74元。

英業達指出，intel CPU 預估會缺到今年第二季，也許下半年還會改善，但現在除了intel之外，還有AMD的產品，所以仍然預期會雙位數成長。

從英業達來看，雖然產業預估整體PC今年出貨很難衝上10%，但英業達今年因為產品種類增多，及產品ASP提高，所以整體來看出貨量可以達到兩位數成長。

至於被動元件方面，儘管現在市面上傳出缺貨，但卓桐華強調不擔心，雖然市場有人喊缺，但其實還有其他業者在擴產，雖然市場供應可能有一點問題，短時間會有一些緊張，但其實去年被動元件缺貨，英業達供應也沒有問題。

英業達營收

延伸閱讀

英業達今年業內業外皆美 處分上海土地貢獻EP...

英業達尾牙 總獎金超過1,000萬元

英業達尾牙今登場 頭獎20萬總獎金逾千萬

英業達賣廠 賺43億元

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

台股豬年封關漲28.42點 收12,118.71

2020-01-20 13:49

金豬就是狂 10大飆股出列

2020-01-20 14:40

台股年前最後一擊 回攻12100關

2020-01-20 14:40

金豬封關 蘋果、5G、防疫概念股突圍

2020-01-20 14:40

國泰金調查／4成看好台股上半年可戰12,500點

2020-01-20 14:40

武漢肺炎延燒 防疫股押寶熱

2020-01-20 14:40

豬年封關 股民平均賺64.5萬

2020-01-20 14:40

元月交易熱 櫃買上半月日均值345億

2020-01-20 13:24

台股豬年封關 抱股買盤推升指數收復5日線

2020-01-20 12:38

國泰金調查 4成預期台股上半年高點12,000~12,500點

2020-01-20 09:49

豬年封關日 台股開盤小漲17.27點

2020-01-20 09:14

金豬年終局之戰 18檔創高紅包股出列

2020-01-20 08:54

美股創高 台股封關日挑戰長假前效應

2020-01-20 08:37

豬年20日封關 外資換買三類股跨年

2020-01-20 00:44

外資：熱錢來台抱股過年

2020-01-19 23:30

MOUSE概念股 鼠年展神威

2020-01-19 22:52

MOUSE概念股／群創、力成 買盤力挺

2020-01-19 22:52

MOUSE概念股／友達、彩晶 喜迎轉機

2020-01-19 22:51

MOUSE概念股／台積、貿聯 營運向上

2020-01-19 22:51

MOUSE概念股／台汽電、國光生 搶鏡

2020-01-19 22:51

陳奕光專欄／Mini LED供應鏈添動能

2020-01-19 22:36

一周盤前解析／漲價概念股可留意

2020-01-19 22:36

強勢紅包股 買盤卡位

2020-01-19 22:36

國泰股利精選30 當心買貴

2020-01-19 22:36

凱基證 獲財經媒體四大獎

2020-01-19 22:36

獲利成長股 有魅力

2020-01-19 22:36

就市論勢／半導體、面板、金融 吸睛

2020-01-19 22:28

農曆春節長假近 法人樂觀看抱股過年

2020-01-19 15:57

台股技術指標／多空雜陳 守雙線等過節

2020-01-19 12:14

台股明封關 8成有望收紅

2020-01-19 12:12

東典擬上櫃 申請案過關

2020-01-18 00:28

就市論勢／5G、手機零組件 可低接

2020-01-15 23:37

元大金去年獲利205.69億創新高 每股稅後純益1.76元

2020-01-09 16:28

興櫃強棒 佐臻周漲74%

2019-12-15 22:19

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

外資：熱錢來台抱股過年

2020-01-19 23:30

華新焦家 大買自家彩晶股

2020-01-20 00:06

MOUSE概念股 鼠年展神威

2020-01-19 22:52

豬年20日封關 外資換買三類股跨年

2020-01-20 00:44

獲利成長股 有魅力

2020-01-19 22:36

台股封關日多空對決 聚焦獲利展望佳的成長族群

2020-01-19 18:22

MOUSE概念股／友達、彩晶 喜迎轉機

2020-01-19 22:51

武漢疫情升溫 防疫概念股齊漲停

2020-01-20 11:02

陳奕光專欄／Mini LED供應鏈添動能

2020-01-19 22:36

彩晶公司派 看好面板回春

2020-01-19 23:25

朋程：未來三年大成長

2020-01-19 22:27

強勢紅包股 買盤卡位

2020-01-19 22:36

金豬年終局之戰 18檔創高紅包股出列

2020-01-20 08:54

鋰電池搶手 立凱、廣錠樂

2020-01-19 22:27

MOUSE概念股／台積、貿聯 營運向上

2020-01-19 22:51

MOUSE概念股／台汽電、國光生 搶鏡

2020-01-19 22:51

MOUSE概念股／群創、力成 買盤力挺

2020-01-19 22:52

國揚大南港案 市場聚焦

2020-01-19 22:28

國泰股利精選30 當心買貴

2020-01-19 22:36

台股豬年封關漲28.42點 收12,118.71

2020-01-20 13:49

台積、穩懋 押中長天期

2020-01-19 22:41

瘋珍奶！六角封關日股價衝歷史新高 成觀光股后

2020-01-20 12:20

鴻海最獲外資青睞 法人：接班台積電在台股表現

2020-01-20 14:33

群聯 將擴增研發大軍

2020-01-19 22:32

記憶體漲價效應發酵 族群股價齊揚

2020-01-20 10:14

金豬就是狂 10大飆股出列

2020-01-20 14:40

第一類接觸 ／西柏滿手單 營運暢旺

2020-01-19 22:31

武漢肺炎疫情延燒 法人：防疫概念股建議以技術面操作

2020-01-20 12:15

美股創高 台股封關日挑戰長假前效應

2020-01-20 08:37

外資買超推升 廣穎股價寫波段新高

2020-01-20 10:38

台股金豬年封關股民豐收 一年狂漲2186.45點

2020-01-20 14:07

一周盤前解析／漲價概念股可留意

2020-01-19 22:36

高興昌資產議題 發燒

2020-01-19 22:30

豬年封關日 台股開盤小漲17.27點

2020-01-20 09:14

欣陸高雄開發案 投資60億

2020-01-19 22:28

南六 今年營收拚新高

2020-01-19 22:29

春節不打烊 台嘉碩淡季大爆發

2020-01-20 10:06

大學光、智伸科 四檔俏

2020-01-19 22:41

朋程今年業績看增2成 股價創8個月高點

2020-01-20 10:14

瑞昱、京鼎 認購火熱

2020-01-19 22:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top