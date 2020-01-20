台股豬年封關漲28.42點 收12,118.71

今（20）日為豬年封關日，台股開高走高，站回12,100關卡，終場上漲28.42點或0.2%，收12,118.71點，成交量達1,133.15億元。今日電子權值股呈現穩盤，尾盤台積電、聯發科等有賣單調節，進而壓抑指數漲幅，不過中小型股表現較活潑，帶動櫃買指數站上150.37點。

觀察今日盤面上，防疫型概念股受惠疫情影響，許多個股股價攻漲停，如：恆大、康那香、毛寶等，另外還有部分IC設計族群、遊戲、矽晶圓、金融、電池等也有不錯表現，不過因為漲的非大型權值股，加上封關日成交量縮，導致指數空間不大。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，重點在農曆年後的紅包行情，有機會表現更強，由於選後一個月台股有機會表現，因此農曆年紅包疊加大選行情，台股後市不看淡；另外，儘管近期外資偏弱，但資金持續流入加上新台幣持續強，只要台股休市的7個交易日間不出現黑天鵝，台股有機會再創高。