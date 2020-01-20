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國泰金調查 4成預期台股上半年高點12,000~12,500點

2020-01-20 09:49經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

國泰金控發布 2020年1月份國民經濟信心調查結果，針對投資人關心的台股也進行民眾對上半年台股高點與低點的預期調查，結果顯示，40.2%的民眾預期上半年台股高點會落在12,000~12,500 區間，18.5%的民眾則認為落在12,500~13,000，另有8.3%的民眾認為會落在13,000 以上。

根據證交所數據，台灣加權股價指數2019 年封關收在11,997 點，全年指數漲幅達23%，創近10 年最大年度漲幅，年中指數曾衝高至12,126 點，創下29 年波段新高，國泰金在進行2020年1月份國民經濟信心調查時，也在時事題中進行民眾對2020 上半年台股高點與低點的預期。

調查結果顯示，40.2%的民眾預期上半年台股高點會落在12,000~12,500 區間，18.5%的民眾則認為落在12,500~13,000，另有8.3%的民眾認為會落在13,000 以上。

此外， 27.2%的民眾預期上半年台股低點會落在10,500~10,000，22.2%的民眾則認為低點會落在10,000 以下。

這項調查於2020 年1 月1~7 日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共16,878 有效填答問卷。

國泰金控發布 2020年1月份國民經濟信心調查結果，針對投資人關心的台股也進行民...
國泰金控發布 2020年1月份國民經濟信心調查結果，針對投資人關心的台股也進行民眾對上半年台股高點與低點的預期調查。 本報資料照片
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