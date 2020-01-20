豬年封關日 台股開盤小漲17.27點

今（20）日為豬年封關日，台股開盤上漲17.27點，開在12,107.56點，台股站回12,100關卡。今日領漲股在蘋概三王，鴻海呈顯穩盤、大立光也站上5,000元大關、而台積電也呈現小漲格局。

上周五（17日）美股震盪走高，四大指數收盤全數上漲。市場延續美中簽署貿易協議後的樂觀氣氛，且公布美國新屋開工數量跳升至13年新高，顯示房市景氣呈強勁成長態勢，加上中國GDP成長 6.0%符合預期，激勵市場樂觀氣氛；另外，2019年第4季財報季開局也表現良好，因此帶動四大指數收盤續創歷史新高。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲50.45點，或0.17%，收在29,348點；標普500指數上漲12.8點，或0.38%，收在3,329.62點；Nasdaq指數上漲31.81點，或0.33%，收在9,388.94點；費半指數上漲12.68點，或0.66%，收在1,916.61 點。