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豬年封關日 台股開盤小漲17.27點

2020-01-20 09:14經濟日報 記者高瑜君／即時報導

今（20）日為豬年封關日，台股開盤上漲17.27點，開在12,107.56點，台股站回12,100關卡。今日領漲股在蘋概三王，鴻海呈顯穩盤、大立光也站上5,000元大關、而台積電也呈現小漲格局。

上周五（17日）美股震盪走高，四大指數收盤全數上漲。市場延續美中簽署貿易協議後的樂觀氣氛，且公布美國新屋開工數量跳升至13年新高，顯示房市景氣呈強勁成長態勢，加上中國GDP成長 6.0%符合預期，激勵市場樂觀氣氛；另外，2019年第4季財報季開局也表現良好，因此帶動四大指數收盤續創歷史新高。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲50.45點，或0.17%，收在29,348點；標普500指數上漲12.8點，或0.38%，收在3,329.62點；Nasdaq指數上漲31.81點，或0.33%，收在9,388.94點；費半指數上漲12.68點，或0.66%，收在1,916.61 點。

統一投顧認為，豬年台股創下29年新高，展望金鼠年，考量台積電法說會釋出營運淡季不淡的訊息，顯示電子業獲利展望仍佳；且國際資金行情延續，台股技術面多頭排列，第1季作夢行情陸續展開，指數拉回皆是買點，建議抱股過年，積極布局持續作多。在類股選擇上，看好5G概念股、半導體、網通、IC設計及漲價概念股等族群。

今（20）日為豬年封關日，台股開盤上漲17.27點，開在12,107.56點，台...
今（20）日為豬年封關日，台股開盤上漲17.27點，開在12,107.56點，台股站回12,100關卡。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
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