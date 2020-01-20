金豬年終局之戰 18檔創高紅包股出列

今（20）日就是台股金豬年終局之戰，也是休市九天前最後買進日，究竟哪些股票可以抱股過年，在金鼠年幫你開門喜搶紅包？投顧法人建議，長假在前，選股首重強者恆強，篩選鴻海、永豐金、晶電等18檔強勢紅包股，已有法人進場卡位，金鼠年開紅盤後有機會衝衝衝。

農曆年前封關只剩最後一天，台股近日雖有國際熱錢再度班師回朝加持，資金面寬鬆，但仍不免受美方有意調降源自美國技術零組件售予華為門檻雜音、節前民間資金需求較大等因素影響，盤勢出現震盪。

不過，統一投顧董事長黎方國、元富投顧總經鄭文賢、日盛投顧總經理鍾國忠、台新投顧副總黃文清等台股四大名師對農曆年後行情抱持正面看法，原因有二，其一是在台股休市期間，正逢美國企業公布財報高峰期，包括處理器龍頭英特爾（INTEL）、手機品牌廠蘋果（APPLE）、手機晶片大廠高通（Qualcomm）、繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）等企業業績報喜可期，台股相關個股休市期間吃不到，金鼠年開紅盤後有機會補漲。

原因之二是根據歷年統計，總統大選後20個交易日，台股上漲機率百分之百，加上現在正逢上市櫃公司吃尾牙、年後喝春酒旺季，企業大老闆大多會發表新一年營運展望，勢必為紅包行情、春酒行情再添柴火，現又是台股財報空窗期，想像題材空間大。

鍾國忠表示，現在抱股過年，短線可留意百貨、觀光、商場、超市等春節概念股，但長線還是要看產業成長態勢而定。

除看基本面外，還可從籌碼面、技術面。黃文清表示，目前台股、美股表現強勢，如果擔心美中科技戰等不確定因素，應該朝強者恆強的態勢操作，若股價可跑贏大盤創波段新高點12,197點時的價位，代表強勢股無疑，如果籌碼面有法人封關前幾年還在持續加碼，代表法人也敢安心抱過年。