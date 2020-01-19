台股封關日多空對決 聚焦獲利展望佳的成長族群

台股周線由黑翻紅，指數進逼12,100關卡；法人今（19）日表示，距離農曆年封關僅剩明日最後交易日，投資重心應回歸基本面，投資人可聚焦獲利展望佳的成長族群，享受未來股價漲升的資本利得。

美中貿易戰順利簽署第一階段合約，美股驚驚漲，台股上周五開高走高，收盤上漲23點，指數收12,090點，成交量1,312億元。

富蘭克林華美投信認為，選後台股回歸基本面表現，加上農曆春節長假將至，大盤呈狹幅整理格局，過年期間除可留意美國財報公布外，也可以進一步觀察國際消息面影響。

富蘭克林華美投信表示，總統大選後，台灣股市將回歸基本面行情，選前不確定因素消除，另外美中貿易談判第一階段也順利簽約，雙方認為第二階段將延後半年展開，這也給國際股市與台股喘息與表現空間。

龍頭權值股的財報表現不錯，較預估數字更優於預期，也對台股後市展望注入強心針，故對第一季台股持續向上整理，維持中性樂觀看法。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，選舉與美中貿易談判第一階段告段落，個股回歸基本面表現，年節將至，市場變化不大，可以留意美國即將來臨的財報公布。

展望第1季，在不確定性因素消除後，股價將回歸財報基本面表現，今年科技股仍為主流，建議投資人觀察財報消息面公布，逢低布局強勢類股。

台新投顧副總黃文清則指出，台股短線指數震盪盤堅、多頭氣盛，但因農曆年長達九天休市的不確定因素，選股仍是因應多空波動的關鍵，現階段應以獲利展望佳的成長族群，為布局主軸。

由於這些獲利展望佳的成長族群，普偏具備長期競爭力、展望正向與產業能見度高等特點，股價相對較有表現機會。

例如中信金、富邦金、上海商銀、緯創、欣興、義隆、上銀、聯茂、微星、台郡、智邦等，法人預估2020年每股稅後純益（EPS）都將超過2元，且近期股價表現強勢、獲法人買盤的青睞。

整體而言，目前距離豬年封關僅剩最後一個交易日，部分法人近期已出現回補的力道，且不少中實戶在台指期及台指選擇權也都握有多單部位。

在全球股市都出現元月行情的效應下，法人分析，短期看來，市場氣氛有轉趨樂觀的跡象，台股上半年表現仍不可小覷。