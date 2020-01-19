親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

韓國瑜吃火鍋王淺秋約的？葉元之改口道歉

武漢肺炎一口氣增17例 醫：恐已「有效人傳人」

台股封關日多空對決 聚焦獲利展望佳的成長族群

2020-01-19 18:22經濟日報 記者王皓正／台北即時報導

台股周線由黑翻紅，指數進逼12,100關卡；法人今（19）日表示，距離農曆年封關僅剩明日最後交易日，投資重心應回歸基本面，投資人可聚焦獲利展望佳的成長族群，享受未來股價漲升的資本利得。

美中貿易戰順利簽署第一階段合約，美股驚驚漲，台股上周五開高走高，收盤上漲23點，指數收12,090點，成交量1,312億元。

富蘭克林華美投信認為，選後台股回歸基本面表現，加上農曆春節長假將至，大盤呈狹幅整理格局，過年期間除可留意美國財報公布外，也可以進一步觀察國際消息面影響。

富蘭克林華美投信表示，總統大選後，台灣股市將回歸基本面行情，選前不確定因素消除，另外美中貿易談判第一階段也順利簽約，雙方認為第二階段將延後半年展開，這也給國際股市與台股喘息與表現空間。

龍頭權值股的財報表現不錯，較預估數字更優於預期，也對台股後市展望注入強心針，故對第一季台股持續向上整理，維持中性樂觀看法。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，選舉與美中貿易談判第一階段告段落，個股回歸基本面表現，年節將至，市場變化不大，可以留意美國即將來臨的財報公布。

展望第1季，在不確定性因素消除後，股價將回歸財報基本面表現，今年科技股仍為主流，建議投資人觀察財報消息面公布，逢低布局強勢類股。

台新投顧副總黃文清則指出，台股短線指數震盪盤堅、多頭氣盛，但因農曆年長達九天休市的不確定因素，選股仍是因應多空波動的關鍵，現階段應以獲利展望佳的成長族群，為布局主軸。

由於這些獲利展望佳的成長族群，普偏具備長期競爭力、展望正向與產業能見度高等特點，股價相對較有表現機會。

例如中信金、富邦金、上海商銀、緯創、欣興、義隆、上銀、聯茂、微星、台郡、智邦等，法人預估2020年每股稅後純益（EPS）都將超過2元，且近期股價表現強勢、獲法人買盤的青睞。

整體而言，目前距離豬年封關僅剩最後一個交易日，部分法人近期已出現回補的力道，且不少中實戶在台指期及台指選擇權也都握有多單部位。

在全球股市都出現元月行情的效應下，法人分析，短期看來，市場氣氛有轉趨樂觀的跡象，台股上半年表現仍不可小覷。

台股財報上海商銀

延伸閱讀

從期貨看現貨／台指期拚首封關在萬二之上

台股明封關 8成有望收紅

年關近避險空單增 KD指標多頭助台指期見紅封...

匯市將放大假 台幣22日走向…三關鍵

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

台股技術指標／多空雜陳 守雙線等過節

2020-01-19 12:14

台股明封關 8成有望收紅

2020-01-19 12:12

台股20日封關 壽險、中實戶進場

2020-01-19 00:33

存股懶人包…買高股息ETF 小心溢價過高

2020-01-19 00:15

股海自由行／股市樂觀…但要留意幾朵烏雲

2020-01-19 00:14

政策加持 離岸風電股拉砲

2020-01-19 00:06

16檔年報讚 旺到春節後

2020-01-19 00:03

存股懶人包 高息ETF報你知

2020-01-19 00:01

四族群訂單到 長假迎錢潮

2020-01-19 00:00

巴隆：台股是好選擇

2020-01-19 00:00

投資ETF…折溢價、流動性 也要留意

2020-01-18 23:58

飆股的故事／勤誠搭上換機潮 業績衝高

2020-01-18 23:55

東典擬上櫃 申請案過關

2020-01-18 00:28

就市論勢／5G、手機零組件 可低接

2020-01-15 23:37

就市論勢／蘋概電動自行車 亮點

2020-01-09 23:37

元大金去年獲利205.69億創新高 每股稅後純益1.76元

2020-01-09 16:28

興櫃強棒 佐臻周漲74%

2019-12-15 22:19

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

16檔年報讚 旺到春節後

2020-01-19 00:03

台股20日封關 壽險、中實戶進場

2020-01-19 00:33

存股懶人包 高息ETF報你知

2020-01-19 00:01

四族群訂單到 長假迎錢潮

2020-01-19 00:00

政策加持 離岸風電股拉砲

2020-01-19 00:06

存股懶人包…買高股息ETF 小心溢價過高

2020-01-19 00:15

巴隆：台股是好選擇

2020-01-19 00:00

股海自由行／股市樂觀…但要留意幾朵烏雲

2020-01-19 00:14

飆股的故事／勤誠搭上換機潮 業績衝高

2020-01-18 23:55

台股明封關 8成有望收紅

2020-01-19 12:12

農曆春節長假近 法人樂觀看抱股過年

2020-01-19 15:57

投資ETF…折溢價、流動性 也要留意

2020-01-18 23:58

中華電線上法說 聚焦5G

2020-01-19 00:32

權證教戰／長假減倉明顯 留意時間價值遞減

2020-01-19 12:19

台股技術指標／多空雜陳 守雙線等過節

2020-01-19 12:14

年關近避險空單增 KD指標多頭助台指期見紅封關

2020-01-19 11:56

台股封關日多空對決 聚焦獲利展望佳的成長族群

2020-01-19 18:22

從期貨看現貨／台指期拚首封關在萬二之上

2020-01-19 12:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top