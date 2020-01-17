年關前台股ETF領漲 存股ETF成交量躍台股第一

美中達成第一階段協議，全球主要股市持續多頭行情，主要股市正向ETF普遍上揚。在台掛牌的ETF中，本周以台股正向、美股及科技正向ETF表現最強，VIX及原油ETF持續弱勢。法人指出，台股即將封關，投資人可關注台股休市期間國際政經局勢變化，年後重新出發。

權值股開法說會，台股高檔震盪，12,000點失而復得，加權指數本周上漲0.5%。中小型股表現更強，櫃買指數大漲2.1%。在相關ETF中，以富邦臺灣中小（00733）上漲4%最優，也是本周所有ETF漲幅冠軍。國泰股利精選30漲2.5%，為所有ETF漲幅第四名。元大富櫃50漲2.1%，排第六名。

國泰股利精選30價量俱揚，取代元大台灣50反1及元大高股息，成為交易最熱絡的台股ETF。這檔ETF追蹤臺灣指數公司低波動股利精選30指數，主要持股為中華電、南亞、台化、富邦金、國泰金、統一等大型低波動藍籌股，成分股每年會調整一次。

國泰股利精選30於2017年8月底掛牌時市況冷清，每日成交張數只有數百張，甚至長時間不到100張。但在本月中旬公告月底將除息之後，由於現金股息殖利率高達7%，吸引大量資金，日均量已逾萬張。

美股持續多頭氣氛，領漲多數股市，也是激勵台股上揚的動力。在相關ETF中，群益道瓊美國地產全周上漲3.1%，為所有ETF漲幅亞軍。國泰AI+ROBO漲2.3%，富邦NASDAQ正2上漲近2%。

上證指數連六周收紅之後翻黑，指數探3,100點之後無功而返，但仍守住3,000點，全周跌0.5%，表現不及中小型股為主的指數。在所有陸股相關ETF中，以群益深証中小漲2.6%最強，為所有ETF漲幅第三名。台新MSCI中國正2也有逾2%的漲幅。

市場重回多頭，VIX ETF持續探底，今年來交投火熱，取代陸股槓桿ETF，登上成交王。證交所本周再發新聞稿，提醒投資人注意投資風險。富邦VIX繼上周跌7.8%之後，本周再跌8.9%，績效排最後一名，17日收在2.46元的歷史低點，單位淨資產價值為2.42元，較最初淨值20元累積跌幅已達87.9%。依規定，如果連續三天淨值下跌至2元（跌幅達九成），則達下市標準。

就成交量來說，富邦VIX在17日以近27.7萬張的成交張數繼續封王，其次是元大滬深300正2的9.3萬張、元大S&P原油正2的2.7萬張、元大S&P原油反1的 2.3萬張、國泰股利精選30的1.6萬張。