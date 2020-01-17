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新台幣新年挑戰兌美元29關卡，有可能嗎？股市大咖揭年後選股關鍵

2020-01-17 16:34商業周刊 老馬／商周.com專欄作家

年後選股規劃部分，股市大咖建議5G、記憶體、被動元件、自駕車是重點科技股選擇。 ...
年後選股規劃部分，股市大咖建議5G、記憶體、被動元件、自駕車是重點科技股選擇。 本報系資料庫
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摘要

1.新台幣近期持續強勢，新年是否有機會挑戰兌美元29關卡，股市大咖認為機會濃厚。

2.年後選股規劃部分，股市大咖建議5G、記憶體、被動元件自駕車是重點科技股選擇。

台灣選舉結束，股市又要回歸基本面，不過從去年開始，新台幣兌美元的走勢就表現出異常強勢，今年我們就先把焦點擺在台幣和台股的身上。

就以往的經驗來看，台幣升值的初期往往會促使台股上漲，然而到了中期之後就可能會對於以外銷為主的許多企業、公司產生獲利的壓抑甚至造成虧損，所以如果緩慢升值則影響程度會和缓，反之如果快速升值的話，則殺傷力就不容小覷！我預估29至28.5元機會很大。這是今年重要的課題之一。

至於台幣走強的影響有：

一、外銷市場會有負面效應。

二、會逐漸引發以前外流的資金快速返台，市場游資浮濫情況更趨嚴重！（對股市有助益）

三、部分資產、土地、傳統績優股乃至財富管理的需求會更加殷切。

四、投機套利的熱錢會伺機炒作，央行會被迫介入干預。

五、通膨的可能性會拉高，物價上漲將引發原物料、貴金屬的價格上揚，利率也會蠢動。

至於台股的部分，半導體產業和高科技股是主流之外，（今年的5G、記憶體、被動元件、自駕車是重點）股價基期低的大宗物資進口產業、塑化原料、造紙、鋼鐵則是防禦型可以考量。台灣加權股價指數的空間突破歷史紀錄12682是顯而易見的，不過我也大膽的預期高點會落在上半年，個股表現遠超過大盤，整體設定的預期投報率要拉低，然而企業獲利好壞狀況差距拉大，汰弱留強也是投資主基調！

最後談一下還在屢創新高的美國費城半導體指數，像是微軟MSFT、超微AMD、賽靈思XLNX、美光MU、輝達NVDA、博通AVGO皆是持續看好！

另外，保守者則是公共事業、基礎建設、消費類相關的ETF可以考量IYM（iShares美國基礎原物料） 、VCR（Vanguard非必需消費類股） 、IYJ（iShares美國工業）⋯⋯。

以往的慣例，農曆年前至元宵節皆有不錯的年終獎金、游資充沛的行情推升，企業公司也會有第一季的作夢行情，各位也可以為自己賺進紅包錢！預祝大家新年快樂！

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

台股半導體科技股5G自駕車被動元件

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