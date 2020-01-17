新台幣新年挑戰兌美元29關卡，有可能嗎？股市大咖揭年後選股關鍵
摘要
1.新台幣近期持續強勢，新年是否有機會挑戰兌美元29關卡，股市大咖認為機會濃厚。
台灣選舉結束，股市又要回歸基本面，不過從去年開始，新台幣兌美元的走勢就表現出異常強勢，今年我們就先把焦點擺在台幣和台股的身上。
就以往的經驗來看，台幣升值的初期往往會促使台股上漲，然而到了中期之後就可能會對於以外銷為主的許多企業、公司產生獲利的壓抑甚至造成虧損，所以如果緩慢升值則影響程度會和缓，反之如果快速升值的話，則殺傷力就不容小覷！我預估29至28.5元機會很大。這是今年重要的課題之一。
至於台幣走強的影響有：
一、外銷市場會有負面效應。
二、會逐漸引發以前外流的資金快速返台，市場游資浮濫情況更趨嚴重！（對股市有助益）
三、部分資產、土地、傳統績優股乃至財富管理的需求會更加殷切。
四、投機套利的熱錢會伺機炒作，央行會被迫介入干預。
五、通膨的可能性會拉高，物價上漲將引發原物料、貴金屬的價格上揚，利率也會蠢動。
至於台股的部分，半導體產業和高科技股是主流之外，（今年的5G、記憶體、被動元件、自駕車是重點）股價基期低的大宗物資進口產業、塑化原料、造紙、鋼鐵則是防禦型可以考量。台灣加權股價指數的空間突破歷史紀錄12682是顯而易見的，不過我也大膽的預期高點會落在上半年，個股表現遠超過大盤，整體設定的預期投報率要拉低，然而企業獲利好壞狀況差距拉大，汰弱留強也是投資主基調！
最後談一下還在屢創新高的美國費城半導體指數，像是微軟MSFT、超微AMD、賽靈思XLNX、美光MU、輝達NVDA、博通AVGO皆是持續看好！
另外，保守者則是公共事業、基礎建設、消費類相關的ETF可以考量IYM（iShares美國基礎原物料） 、VCR（Vanguard非必需消費類股） 、IYJ（iShares美國工業）⋯⋯。
以往的慣例，農曆年前至元宵節皆有不錯的年終獎金、游資充沛的行情推升，企業公司也會有第一季的作夢行情，各位也可以為自己賺進紅包錢！預祝大家新年快樂！
【延伸閱讀】
搭國產車喝溫開水，百億身價林恩平生活就是這麼簡單
鴻海也要造車！宣布攜手飛雅特克萊斯勒，合資瞄準電動車市場第一時間揭露伊朗飛彈打下客機，這位「鍵盤柯南」如何做到比情報單位還快？連貝佐斯都開始健身、護膚，矽谷男人為何瘋整形？
※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。
留言