台積法說釋利多股價反應平淡 台股上漲23點收12,090

美股大漲再創歷史新高，帶動台股今（17）日以小漲開出，並一度站回5日均線，儘管台積電（2330）16日法說會釋出利多訊息，今年營收成長將高於平均，不過股價反應平淡，加上農曆年關逼近，買盤較為縮手，使得盤中指數一度翻黑，整體呈現小漲格局，尾盤見百億買盤敲進，略為拉抬指數，終場指數以12,090.29點作收，上漲23.36點、漲幅0.19%，成交量1,312.66億元，周線翻紅。

周四美國參議院通過美加墨貿易協定，使得市場延續美中簽署協議樂觀氣氛，另零售銷售年增率跳升5.8%，創16個月以來新高，加上摩根士丹利財報表現亮眼等，激勵美股四大指數集體奔漲，收盤再創歷史新高。

亞洲主要股市今日表現漲多跌少，日、陸股開高走高，盤中分別走揚0.49%及0.2%，台、韓股則開高震盪小漲0.1%，僅港股開高後震盪走低，表現較為弱勢。

觀察今日盤中台灣50成分股表現，儘管台積電昨日法說會釋出利多訊息，今年首季營運將淡季不淡，且全年營收將年增兩成，高於平均，不過今日股價開高後翻黑走跌近0.5%，反應平淡。

股王大立光也開高在平盤上下震盪，壓抑盤勢表現，鴻海則受惠攜手飛雅特克萊斯勒搶攻電動車市場，股價開高持穩逾2%，站上月線，其餘如光寶科、研華、國巨、聯發科、台達電、台塑與亞泥，加上部分金融股等也同步呈現小漲格局。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，農曆春節將至，這兩個交易日市場觀望氣氛濃厚，短線上來看，預期台股到下周一封關因會維持在月線上下整理，由於整體多方趨勢未反轉，因此操作上建議投資人維持手中原有持股即可，不需要特別拉高持股抱股過年或者減碼。