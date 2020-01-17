外資續喊買台積電 惟買氣不強股價跌

台積電(2330)法說會釋出正面訊息，預估今年首季將是歷年最旺的第1季，全年營收成長逾17%，多家外資最新報告多維持原先的看好評等，重申買進、優於大盤表現和加碼評等，目標價則在350~390元間；可惜台積電今(17)日股價表現不給力，盤中多在平盤之下，表現較供應鏈弱。

亞系外資重申買進評等，目標價397元；日系外資調高未來5年營收年複合成長率至近10%，重申買進評等，目標價395元；歐系外資重申優於大盤表現評等，目標價375元。

美系外資表示，台積電去年第4季財報、今年第1季展望都優於預期，且今年資本支出約150~160億元，較市場預測高，預期在3奈米若能順利量產，2021年資本支出將不會減少，預估台積電2019~2021年每股盈餘年複合成長率20%，重申買進評等，目標價380元。

另一家美系外資重申台積電加碼評等，目標價350元，主要是認為台積電展望符合市場預期，近期股價波動應不會太大，但要觀察美國政府是否進一步對華為實施貿易禁令，及5G建置時程是否受到影響。

台積電去年第4季毛利率50.2%，單季稅後純益1,160.4億元，每股純益4.47元，雙創新高；去年全年營收1兆699.85億元，年增3.7%，再創新高，稅後純益3,452.6億元，每股純益13.32元，年減1.7%，為歷史次高。

台積電預估今年第1季合併營收約102~103億美元，季減約0.8%至1.8%，以1美元兌換新台幣29.9元計算，約新台幣3,049.8~3,079.7億元，毛利率介於48.5~50.5%，營益率37.5%~39.5%。

台積電今日以334元開低，一度翻紅至335.5元，可惜買盤不繼，盤中再翻黑一度下探至332元，盤中跌幅0.44%。