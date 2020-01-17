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衝破400元！台積目標價 花旗喊402元

2020-01-17 12:08經濟日報 記者趙于萱／即時報導

台積電法說會報佳音，今（17）日雖受長假效應影響，股價多頭力道衰減，但外資圈對後市依舊高度看好，其中，繼會前滙豐證券喊上397元超高目標價，向來「不落人後」的花旗環球證券，再把台積電目標價拉上402元，喊出市場最高價，也是第1家正式把台積目標價喊破400元的外資！

台積電法說會前，外資圈看好前景競相拉抬目標價，包括麥格理、野村、花旗、滙豐相繼把目標價升上395、396、397元，但沒一家敢一舉喊破400元，直到花旗最新報告再拉到402元，才正式底定外資圈認為台積電合理的評價應突破「4」字頭。

花旗也是台積電第一多頭指標，從去年來台積電飆漲，該券商不僅數度隨勢上修，而且一喊價都是市場最高，這次會前會後也力展「不輸人」的氣勢。花旗新報告中，並同步拉升對台積電的「最樂觀」的情境預估，來到462元。

花旗指出，該券商雖已對台積電財測進行上修，但實際財報仍優於預期，展望更是強勁。目前台積電除了28奈米，其他製程都塞滿訂單，未來新投入的5奈米，也可望快速拉升。

花旗預估今年台積電營收大成長，獲利有望破4,600億元，將比去年跳增35%，比營收展望成長的17%多一倍；另每股純益（EPS）預測也達到17.99元，2021更上探20.44元。

其餘對台積電上修財測的外資，還有高盛拉升到390元、摩根大通升上370元，滙豐397元、麥格理395元、野村395元、美銀380元、瑞信375元、摩根士丹利368元等則維持不變。

台積電。報系資料照
台積電。報系資料照
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