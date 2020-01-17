美股再創歷史高 台股開盤上漲13.79點

企業財報及零售數據利多，道瓊昨夜上漲267點，再創史高，激勵台股今（17）日以12,080.72點開出，小漲13.79點，儘管台積電法說會釋出利多訊息，今年營收將成長二成，高於平均，不過今日股價反應平淡，加上農曆年關逼近，買盤較為縮手，上攻缺乏動能，僅呈現小漲格局。

昨日美股開高走高，周四美國參議院通過USMCA（美加墨貿易協定），使得市場延續美中簽署協議樂觀氣氛；而且零售銷售年增率跳升5.8%，創16個月以來新高，以及摩根士丹利財報表現亮眼，加上台積電法說利多的激勵，美股四大指數集體奔漲，收盤再創歷史新高，標普500指數首次站上3300點大關。

終場四大指數收盤全數上漲，道瓊工業指數上漲267.41點或0.92%，收在29,297點；標普500指數上漲27.52點或0.83%，收在3,316.81點；那斯達克指數上漲98.43點或1.06%，收在9,357.13點；費半指數上漲31.77點或1.69%，收在1,903.93點。

昨日台股籌碼面部分，三大法人合計賣超36.23億元。其中外資賣超46.21億元，投信買超2.94億元，自營商買超7.02億元。資券變化方面，融資增4.49億元，融資餘額為1,429.46億元，融劵減0.15萬張，融券餘額為80.68萬張。外資台指期部位，多單減碼5,300口，淨多單部位31,449口。

統一投顧表示，昨日市場觀望台積電法說結果，呈現量縮整理，考量台積電繳出超越財測的優質財報，第1季營運淡季不淡，加上台幣走勢強勢，資金行情持續。

目前台股技術面多頭排列，第1季作夢行情陸續展開，指數拉回皆是買點，建議抱股過年，積極布局持續作多。在類股選擇上，看好5G概念股、半導體、網通、IC設計及漲價概念股等族群。