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楊蕙如網軍案 PTT八卦板板主將主動提供證據

被動元件題材點火 吸引買盤

2020-01-16 22:00經濟日報 記者黃力／台北即時報導

台股今（16）日轉趨震盪，盤面上，大毅（2478）、奇力新等被動元件股除擁漲價題材，也因國際被動元件大廠在菲律賓的出貨出現疑慮，供給或將緊縮，短線吸引買盤進駐，漲勢強勁。

國際政經消息利空尚未消彌，加權指數今日開低回測萬二關卡，惟買盤於午盤後進場，指數跌幅收斂，終場下跌24點收在12,066；盤面資金於盤勢震盪之際，持續鎖定市況回溫及漲價題材個股，諸如被動元件、記憶體、工具機、矽晶圓、CIS等皆為多方青睞族群。

5G、車用電子等需求帶動，被動元件產業供需吃緊，國巨開年即針對多項電阻產品調漲售價，華新科也以持續擴建生產因應；近日，受到菲律賓塔爾火山爆發影響，國際被動元件大廠在菲律賓的出貨狀況備受市場關注，後續中階MLCC供應情況或再緊俏，成股價短線題材。

在利多發酵下，被動元件齊漲態勢顯著，續有表現，指標股國巨回穩，大毅、奇力新、禾伸堂、信昌電、興勤、華新科、日電貿等也順勢表態。

國巨日前宣布現增，隨即受市場疑慮氛圍籠罩，資金賣壓湧現，股價連二日快速滑落5、10、月線，一度來到381元，不過，因上半年的短單需求延續，相關產製品仍有漲價空間，部分資金擇機逢回進場，推升股價緩步站回所有均線之上。

法人表示，國巨PC與NB客戶已先行拉貨，預計2020年第1季來自相關應用領域客戶的需求將呈季減，然而，來自5G手機對MLCC的需求填補上後，預估第1季來自MLCC的營收將與上季持平。

被動元件國巨華新科

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