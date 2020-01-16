封關倒數 要不要抱股過年？抱股三策略看這裡

台股進入農曆年前封關倒數，大戶、丙種資金買盤停手，今（16）日又逢美國擬擴大封鎖華為傳聞衝擊台積電股價，拖累大盤指數拉回守月線，惟櫃買指數抗跌收紅，顯示多方抱股過年信心甚高。法人建議，距離封關剩下兩個交易日，建議抱股七成等開紅盤，可採三策略，短線搶春節概念股，中長線趁封關前拉回買權值股，或是卡位科技趨勢股。

外電報導美國政府有意進一步限縮源自美國技術含量產品出口給華為的門檻，由現在的25%降至10%，恐將衝擊台積電、聯亞、穩懋等營運，股價到昨天連跌二天，台積電昨天開盤下探330元關卡，外資再大賣2.45萬張，連兩天賣超逾4.24萬張，投信也連賣五天補一刀，股價終場收在334.5元、下跌5.5元，拖累大盤點數達46.41點。台股大盤今天終場下跌24.95點，若排除台積電下跌因素，仍有機會收紅，可說是弱中透強。法人表示，大盤收在12,0662.93點，可見農曆年前特定買盤將力守「萬二」大關，特別的是外資資金賣出台積電後，連兩天轉進金融股，可見長假當前，外資操作轉為防禦心態。

櫃買指數在無台積電大型權值股因素干擾下，IC設計、矽晶圓等中小型股活蹦亂跳，指數上漲0.4點，收在149.94點。日盛投顧總經理鍾國忠解讀，封關倒數三天，通常大戶、丙種資金為了安全起見，大都會搶先獲利了結，但從今天情勢看來，大戶、丙種等資金仍是偏多，並未因長假退場，只是買盤停手。

對於抱股過年，鐘國忠表示，要買好的股票，可分三大策略，首先，短線的投資人可買春節概念股，「食」方面可留意食品龍頭股、超商、賣場，「行」的方面則是航空、高鐵、電信，「樂」的方面是遊樂區、百貨公司、遊戲軟體，以及消費金融股的支付商機。第二種是中長線操作，可跟著法人買，春節概念股不是法人的標的，法人會趁近日股價拉回之際回補權值股；第三是CMOS、軸承等科技趨勢產業股。

台積電股價表現攸關台股指數表現，各界高度關注今天下午法人說明會進度。針對近期遭中芯搶單、出口華為技術門檻下修兩大傳言，台積電董事長劉德音回應，台積有完整、嚴格的出口管制流程，確保一切合法合規，且每個代工產品內容不同，難估算技術含量，但台積電會受影響的說法是錯誤訊息；另外，遭中芯搶下海思訂單的報導同樣也有誤。法人表示，台積電股價能否因此止穩，將以今晚ADR為觀察指標。