群聯潘健成砸4億大買自家股票1,332張 總座同步加碼

NAND Flash(儲存型快閃記憶體)報價從去年第3季出現回溫，研調機構看好今年市況，預期第1季淡季不淡，群聯(8299)去年營收446.93億元，創下歷史新高，市場看好全年可望賺進2個股本，今年營運可望再創高；董事長潘健成去年12月加碼買進自家股票1,332張，推估買股金額約4.22億元，總經理歐陽志光也同步加碼105張，約花了3329萬元買股，兩人合計買進1,437張。

根據證交所公開資訊觀測站最新統計顯示，潘健成個人持有群聯股票4,557張，去年12月透過旗下珵合投資買進群聯股票 1,332 張，加計原持股570張，珵合投資累計持有群聯股票 1,902 張，以去年12月均價317.13元推算，潘健成買股金額約4.22億元。

總經理歐陽志光也同步在去年12月加碼買進群聯股票，透過旗下伊芳管理顧問及聚芯投資分別買進24張及81張，合計買進105張，推估買股金額約3,329.86萬元；潘健成及歐陽志光在去年12月合計買進1,437張群聯股票，買股金額合計約4.55億元。

群聯去年12月營收40.95億元，月減6.52%，為近3個月新低；第4季營收131.73億元，季增6.28%，創單季新高；累計去年營收446.93億元，年增9.57%，創歷史新高。

群聯去年累計前3季合併營收315.2億元，平均毛利率24.3%，年增1.5個百分點，歸屬母公司淨利32.92億元，每股純益16.71元，在去年第4季營運明顯增溫下，法人看好去年全年獲利有機會挑戰2個股本，為連續第5年都大賺逾2個股本。

市調機構TrendForce認為，在淡季不淡加上供給收斂、供應商庫存已下降等原因下，今年第1季NAND Flash價格將持續上漲，展望第2季，受惠於下半年智慧型手機及遊戲主機等新產品的生產備貨，加上準備進入傳統旺季，預期漲價態勢將延續。

群聯為龍頭廠商，在今年NAND Flash需求回溫，市況將顯著改善下，群聯也將明顯受惠，帶動營運的成長，董事長及總經理則是以實際行動力挺，率先在去年12月同步加碼買進自家股票。