台積電Q1營收估102~103億美元 毛利率48.5~50.5%

台積電（2330）今（16）日召開法說會，根據對當前業務狀況的評估，提出第1季的業績展望，合併營收預計介於102~103億美元間；若以新台幣29.9元兌1 美元匯率假設，毛利率預計介於48.5~50.5%間；營業利益率預計介於37.5~39.5%間。

台積電財務長暨發言人副總經理黃仁昭說：「去年第4季營收受惠於客戶對於使用本公司領先業界的7 奈米技術之高端智慧型手機、5G 的初始布建、及高效能運算相關應用的強勁需求。邁入2020 年第1季，儘管受到行動裝置產品的季節性因素影響，預期業績表現仍將受惠於5G 智慧型手機的持續出貨。」

根據對當前業務狀況的評估，台積電今年第1季業績展望，合併營收預計介於102 ~103億美元之間，換算成新台幣為3,049.8~3,079.7億元，季減2.97~3.91%；若以新台幣29.9 元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於48.5%~50.5%之間；營業利益率預計介於37.5%~39.5%之間。

台積電今年的資本支出預估將介於150~160 億美元之間。

台積電去年年第4季合併營收約3,172.4億元，稅後純益1,160.4億4,000萬元，每股盈餘為4.47元，累計去年全年稅後純益3,452.64億元，每股盈餘13.32元。

台積電去年第4季毛利率50.2%，營業利益率39.2%，稅後純益率36.6%。