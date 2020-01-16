富邦證券榮獲櫃檯買賣中心三殊榮獎項

富邦證券積極投入興櫃市場造巿交易及推廣債券ETF商品，領先巿場創造亮眼的成績。櫃檯買賣中心舉辦 「2019年度櫃買市場獎勵活動頒獎典禮」，富邦證券由總經理程明乾出席領取2019年度興櫃股票推薦證券商造市競賽「最佳貢獻獎」第一名、「報價穩定獎」第三名及2019年第4季債券ETF活動「E定BOND獎」第一名三大殊榮。

富邦證券積極配合主管機關政策發展，且主動提供客戶興櫃網路下單服務，努力挖掘具潛力的興櫃公司，並將此群新興企業介紹於資本巿場投資人，創造投資人獲利的契機，因此，一舉榮獲2019年興櫃股票推薦證券商造市競賽「最佳貢獻獎」第一名及「報價穩定獎」第三名雙重肯定。

富邦證券在推薦興櫃交易量一直保持名列前茅，除了善盡推薦券商報價的責任外，亦透過承銷業務人員掌握巿場產業脈動，持續發掘優質且具有成長潛力的公司，再將其推薦登錄興櫃；針對已登錄興櫃巿場交易之投資標的，則會透過說明會等多元宣傳方式，讓投資者更加瞭解發行公司，使其真正的價值能被發現。富邦證券秉持造巿者的專業及對興櫃公司的充份瞭解，以積極造巿、合理報價來提供巿場最佳流動性，創造投資人、發行公司及證券商三贏價值。

2019年全球投資人對債券需求渴切，加上ETF投資費用低廉，使得去年債券ETF火熱。富邦證券一直致力於ETF定期定額的推廣，讓投資人以定期定額方式長期投資，避免追高殺低之風險。ETF的最低投資金額只要新台幣1000元，每個月提供三個扣款日讓客戶選擇，徹底落實普惠金融，善盡企業社會責任。本次參與債券ETF定期定額的扣款人數高達600多位客戶，在眾多券商中脫穎而出，榮獲「E定BOND獎」第一名的殊榮，並且是該獎項唯一一家獲獎券商。