假前賣壓、台積電觀望 台股盤下震

昨（15）日受惠美中簽署第一階段協議，美股震盪收高，四大指數收盤漲多跌少，帶動今（16）日亞股普遍走揚，不過台股因受台積電拉回影響，今日開低走高，壓在盤下震盪。法人認為，市場在長假前觀望氣氛較濃，靜待下午台積電法說會。

美中簽署第一階段協議，內容包含中國擴大採購與強化智慧財產權保護，以及美國調降1,200億美元商品稅率至7.5%；而且，白宮經濟顧問庫德洛表示，未來將推行減稅2.0計畫，利多消息激勵道瓊與標普500指數同創歷史新高。不過，受美國恐擴大封殺華為傳言影響，費半指數跌1.1%表現疲弱。

除陸、台股外，亞股今日多數呈現走揚，日、韓、港股漲幅在0.1%至0.5%間，而陸股則在平盤附近震盪。

權值股中可成、台達電上漲超過1%，而國巨因菲律賓火山噴發，日韓大廠出貨受阻，帶動股價走揚超過2%；而中小型股較有表現，櫃買指數維持紅盤，守穩在所有均線之上，其中，群聯、廣明、璟德等續強。

法人認為，今晨美中簽署第一階段貿易協議，雙方關係持續緩和，市場風險降低，下午台積電法說會登場，消息紛雜，市場關注公司說法。

亞幣升值趨勢未變，資金行情持續，加上台股技術面多頭排列，第1季作夢行情陸續展開，指數拉回皆是買點，建議抱股過年，積極布局持續作多。在類股選擇上，看好5G概念股、半導體、網通、IC設計及漲價概念股等族群。