群創海外可轉債訂價 轉換價格10.72元

群創(3481)今(16)日公告108年度海外第一次無擔保可轉換公司債完成訂價，募集海外公司債總額為3億美元，債券每張金額20萬美元或其整數倍數，發行價格依面額100%發行，預定發行日期為 1月22日；轉換價格10.72元，為參考價格9.12元之117.5%。

群創公告指出，募集資金主要用來支應外幣購料的資金需求，降低外幣匯率 風險，減少利息現金流出；至於對對股東權益的主要影響部分，本次所發行的海外無擔保轉換公司債若在今年度全數轉換，股本稀釋比率約為8.6%，尚無重大稀釋致影響股東權益之情事。

群創108年度海外第一次無擔保可轉換公司債票面利率為0%，募集海外公司債償還方法為，除本公司已提前贖回、購回並經註銷或債券持有人行使轉換權利情況外，本公司債於到期日，將由發行公司以美元依面額加計年利率0%之收益率贖回；期限為自發行日起滿五年之日為到期日，到期日為114年1月22日。

轉換價格部分，公司債的轉換價格為參考價格之117.5%，即10.72元；參考價格是指發行公司普通股於台灣證券交易所訂價日當日收盤價 9.12元。(轉換價格所用之美元對台幣匯率為1:29.9130)。