看好下半年蘋果新機的貢獻 可成利空出盡

可成（2474）股價從249.5元向下跌至225元的最低點，並灌破年線支撐；無獨有偶，多家國內外法人機構亦陸續調降可成目標價。然而，可成股價自今年初即展開反彈，不但站回年線、月線，並有突破郭明琪防線(249.5元)的跡象，外資法人亦持續加碼超過去年12月12日的持股，且有機會持股創新高的跡象。

法人認為蘋果減少NRE以及iPhone SE2訂單轉向對股價有影響，但影響實際數字很低且仍看好下半年蘋果新機的貢獻，建議逢低布局。