親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

「台北老公寓vs新北新大樓」怎選？網答案一面倒

吳斯懷辭不分區是假議題 國民黨權力結構不許他辭

摩根：亞太股市的動能在2020年可望比歐美股市強

2020-01-15 21:25聯合報 記者沈婉玉／即時報導

2020年全球央行依舊維持充裕的資金環境，各國也積極醞釀新一輪的財政政策。摩根亞洲首席市場策略師許長泰指出，新聞事件雖會干擾全球信心，但市場上仍不乏投資機會，打造穩健的資產組合，是投資人最佳的因應策略。摩根投信環球市場策略師林雅慧相對看好中國及亞太相關股市，建議對股票有興趣的投資人可從亞洲高股息或科技相關股票著手配置。

2019年全球股債市的表現超乎市場預期，2020年的企業獲利預期也因此而提升到9%、製造業採購經理人指數再度來到50以上。

許長泰表示，美國消費相關的領先指標如消費者信心、薪資成長、非農就業與新屋開工等指標都緩步向上，儘管企業端的信心相對不足，但整體信貸環境卻同步好轉，所以美國經濟雖然還是處於景氣循環的末端，但循環週期已經延長。中國的年度經濟成長在2020年雖有可能降到6%左右，但主要還是受到去槓桿調結構的影響，民間消費與服務業穩步成長。

許長泰指出，只要中國經濟維穩，油價也未因中東局勢失控而暴漲，亞洲相關資產在2020年就相對有機會；再加上亞洲國家的貨幣政策空間較歐、美及日本更大，政府做多的遞延效果較容易在下半年突顯。

林雅慧也認為，從估值來看，美股是全球最貴的成熟市場，新興市場中的泰國與巴西估值也遠高於長期平均，對照2019年全球股市漲多的環境，今年反而相對看好估值便宜、且受惠於景氣回溫的中國及亞太相關股市。

以企業獲利來看，林雅慧補充，受惠於外銷企業獲利反彈，2020年市場預期新興市場與亞太不含日本的獲利將分別成長15%與13%，美國與歐洲則約9%，可見亞太股市的動能在2020年可望比歐美股市強；加上亞洲股市的殖利率明顯優於美國，對股票有興趣的投資人可從亞洲高股息或科技相關股票著手配置。

在債券資產部分，雖然幾乎所有的債券資產價格都已偏高，但由於2020年的資金環境與2019年相似，所以低利率的環境將持續引導資金流向固定收益資產，無論是投資級企業債、高收益債或是新興市場債，透過靈活搭配與多元配置的方式，都還是能替投資人創造持續穩健的收益。

高股息新興市場摩根投信

延伸閱讀

工業類股 後勁十足

新興股基金 資金青睞

陸股夯 外資連14買

資金轉向回補新興市場 上週重返股票吸金王

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

美中貿易傳雜音、雙王休兵 台股下跌87點收12,091

2020-01-15 13:53

MLCC供需可能嚴重失衡 國巨爆出長多行情

2020-01-15 09:24

台股多頭氣勢暫歇 開盤小跌9點報12,169

2020-01-15 09:18

汎德永業通過上市審議 興櫃股價慶祝

2020-01-15 14:45

導電漿料需求增 勤凱氣盛

2020-01-15 14:45

去年每股稅前賺4.24元 東陽首季旺人氣

2020-01-15 14:45

新普非IT比重升、首季不淡 股價走強

2020-01-15 14:45

櫃買逆風重攀150點 功虧一簣

2020-01-15 14:45

台股換手不順 失守12,100點

2020-01-15 14:45

台積電回檔 台股盤中一度失守12100點

2020-01-15 11:44

台積股價創高 市值直逼9兆

2020-01-15 00:27

信驊站上千元 躋身台股三千金

2020-01-15 00:22

強勢權值股 帶頭衝

2020-01-14 23:26

永豐金證 推AI智能平台

2020-01-14 23:26

富邦VIX淨值跌 面臨強制下市

2020-01-14 23:26

元大富櫃200N 投資新寵

2020-01-14 23:24

就市論勢／半導體、電動車 吸睛

2020-01-14 23:24

台股交易時間 不延長

2020-01-14 23:21

2020金鼠年 法人選股建議參考「M.O.U.S.E.」概念

2020-01-14 17:49

就市論勢／蘋概電動自行車 亮點

2020-01-09 23:37

元大金去年獲利205.69億創新高 每股稅後純益1.76元

2020-01-09 16:28

就市論勢／5G、雲端、AI鏈 可布局

2020-01-09 00:04

興櫃強棒 佐臻周漲74%

2019-12-15 22:19

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

MLCC供需可能嚴重失衡 國巨爆出長多行情

2020-01-15 09:24

強勢權值股 帶頭衝

2020-01-14 23:26

公平會：大聯大收購文曄無須申報結合

2020-01-15 16:20

穩懋搭5G熱潮 接單大增

2020-01-14 23:17

美中貿易傳雜音、雙王休兵 台股下跌87點收12,091

2020-01-15 13:53

台積股價創高 市值直逼9兆

2020-01-15 00:27

國巨、華新科 認購夯

2020-01-14 23:28

台股交易時間 不延長

2020-01-14 23:21

群創強打3B戰略 拚突圍

2020-01-14 23:20

春節概念股 營運增溫

2020-01-14 23:26

富邦VIX淨值跌 面臨強制下市

2020-01-14 23:26

貨櫃輪三利多加持 長榮、陽明營運報喜

2020-01-15 10:18

汽車股新兵 汎德Q2轉上市

2020-01-14 23:25

億光迎轉機 推升毛利率

2020-01-14 23:21

櫃買今年IPO目標 拚25家

2020-01-15 00:28

信驊站上千元 躋身台股三千金

2020-01-15 00:22

中美晶盤中逆勢走揚 股價重回百元關卡之上

2020-01-15 10:40

大亞綠能事業 開始收成

2020-01-14 23:22

眾達今年營收 再戰新高

2020-01-14 23:19

億光今年拚MiniLED營收占比上看二成 股價創波段新高

2020-01-15 11:32

富邦VIX恐下市 證交所風險示警

2020-01-15 14:45

力成上季EPS 2.68元 寫新高

2020-01-14 23:16

全民權證／緯穎 二檔有潛利

2020-01-14 23:28

森鉅 去年每股賺5.93元

2020-01-14 23:21

台股換手不順 失守12,100點

2020-01-15 14:45

台積電回檔 台股盤中一度失守12100點

2020-01-15 11:44

太子今年案量 衝150 億

2020-01-14 23:22

索尼衝手機市占 台廠樂

2020-01-14 23:19

導電漿料需求增 勤凱氣盛

2020-01-15 14:45

國光生 打造全方位生技廠區

2020-01-14 23:22

汎德永業通過上市審議 興櫃股價慶祝

2020-01-15 14:45

大立光、貿聯 四檔靚

2020-01-14 23:27

記憶體需求回溫 環球晶外資目標價上看460元

2020-01-15 10:30

法德藥進軍大陸市場 報捷

2020-01-14 23:22

遠百板大業績 站上百億

2020-01-14 23:24

櫃買逆風重攀150點 功虧一簣

2020-01-15 14:45

台股多頭氣勢暫歇 開盤小跌9點報12,169

2020-01-15 09:18

百和 去年每股賺5.16元

2020-01-14 23:21

電信三雄 搶春節商機

2020-01-14 23:19

去年每股稅前賺4.24元 東陽首季旺人氣

2020-01-15 14:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top