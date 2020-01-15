摩根：亞太股市的動能在2020年可望比歐美股市強

2020年全球央行依舊維持充裕的資金環境，各國也積極醞釀新一輪的財政政策。摩根亞洲首席市場策略師許長泰指出，新聞事件雖會干擾全球信心，但市場上仍不乏投資機會，打造穩健的資產組合，是投資人最佳的因應策略。摩根投信環球市場策略師林雅慧相對看好中國及亞太相關股市，建議對股票有興趣的投資人可從亞洲高股息或科技相關股票著手配置。

2019年全球股債市的表現超乎市場預期，2020年的企業獲利預期也因此而提升到9%、製造業採購經理人指數再度來到50以上。

許長泰表示，美國消費相關的領先指標如消費者信心、薪資成長、非農就業與新屋開工等指標都緩步向上，儘管企業端的信心相對不足，但整體信貸環境卻同步好轉，所以美國經濟雖然還是處於景氣循環的末端，但循環週期已經延長。中國的年度經濟成長在2020年雖有可能降到6%左右，但主要還是受到去槓桿調結構的影響，民間消費與服務業穩步成長。

許長泰指出，只要中國經濟維穩，油價也未因中東局勢失控而暴漲，亞洲相關資產在2020年就相對有機會；再加上亞洲國家的貨幣政策空間較歐、美及日本更大，政府做多的遞延效果較容易在下半年突顯。

林雅慧也認為，從估值來看，美股是全球最貴的成熟市場，新興市場中的泰國與巴西估值也遠高於長期平均，對照2019年全球股市漲多的環境，今年反而相對看好估值便宜、且受惠於景氣回溫的中國及亞太相關股市。

以企業獲利來看，林雅慧補充，受惠於外銷企業獲利反彈，2020年市場預期新興市場與亞太不含日本的獲利將分別成長15%與13%，美國與歐洲則約9%，可見亞太股市的動能在2020年可望比歐美股市強；加上亞洲股市的殖利率明顯優於美國，對股票有興趣的投資人可從亞洲高股息或科技相關股票著手配置。

在債券資產部分，雖然幾乎所有的債券資產價格都已偏高，但由於2020年的資金環境與2019年相似，所以低利率的環境將持續引導資金流向固定收益資產，無論是投資級企業債、高收益債或是新興市場債，透過靈活搭配與多元配置的方式，都還是能替投資人創造持續穩健的收益。