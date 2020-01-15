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美中貿易傳雜音、雙王休兵 台股下跌87點收12,091

2020-01-15 13:53經濟日報 記者林婉琪／即時報導

台股示意圖。 記者許正宏／攝影
台股示意圖。 記者許正宏／攝影
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今（15）日盤中傳出美國將擴大禁止外國產品出貨給華為，以及在第二階段貿易協議談成前，美國持續對中國課徵關關稅，台股盤中大跌逾百點，最低跌至12,048點，所幸台指期拉高結算，指數在最後一盤奮力一起，終場指數下跌87.93點、跌幅0.72%，收在12,091.88點，成交量1,486.63億元。

台積電（2330）明日召開法說會，但先前漲勢已多，且貿易戰傳出不利消息，使得股價走跌逾1.7%，但尾盤衝進低階買盤力挺，終場守住340元關卡；大立光亦受賣壓籠罩，股價開低走低，收跌3.7%，失守5,000元關卡。

台股雙王不僅拖累台股加權指數盤中最低跌至12,048點，前50大權值股的台達電、聯發科、可成、國巨、和碩、亞泥、南亞科等也受拖累，跌幅均逾1%以上。

值得注意的是，利基型業績股及中小型股表現突出，像是軸承廠新日興受惠摺疊手機對軸承需求增長，今日盤中大漲逾3%以上，帶動兆利、信錦、鑫禾等力守紅盤；同樣也受惠5G需求熱絡的CMOS影像感測器，因需求大幅成長，產能供不應求，帶動相關概念股原相、晶相光逆勢收紅，股價分別漲1%及2%。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，市場對於明日台積電法說的期待，已提前反映在股價上，加上消息面紛擾，導致台積電股價賣壓較大，但台股整體而言仍是維持偏多格局，多空必須在此進行換手整理，才有機會挑戰前波高點12,197點。

國泰證期顧問處蔡明翰則表示，台指期結算後，外資可能會因為農曆春節假期較長，維持觀望態勢，年前不排除震盪壓回月線，但農曆年過後，市場不確定因素消除，中長線來看，台股仍維持偏多架構，投資人可以留意新台幣走勢，判斷資金行情是否延續。

台積電台股

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