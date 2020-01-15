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10年前陳光標高調行善之後…無名氏跟進10年捐1.9億

MLCC供需可能嚴重失衡 國巨爆出長多行情

2020-01-15 09:24經濟日報 記者呂安涔／即時報導

圖為國巨董事長陳泰銘。本報系資料庫
圖為國巨董事長陳泰銘。本報系資料庫
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被動元件大廠國巨（2327）在MLCC、厚膜晶片電阻兩大事業傳出缺貨漲價聲音之後，展開波段行情，一度大漲至475元的波段高點，相較2019年9月的低點203元已大漲超過%。

國巨日前宣布現增約18%的利空消息，使股價連兩日下跌約18%。但因奇力新證實後摩電阻確實供不應求而報價大漲，使國巨股價逐漸回穩，如今業界傳出菲律賓的火山爆發可能影響當地工廠生產運作或是機場運輸，佔MLCC整體數量約當50%，如果消息屬實，國巨、華新科等MLCC大廠短線可能將趁勢再漲一波。

國巨華新科

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