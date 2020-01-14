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強勢權值股 帶頭衝

2020-01-14 19:47經濟日報 記者王皓正／台北即時報導

台股多頭氣盛，指數昨（14）日蓄勢再戰波段新高；在現階段震盪盤堅走勢中，台積電（2330）、大立光、中信金等重量級個股，昨天收盤價齊步改寫兩年來新高價位，躍居多頭先鋒部隊。

蘋果股價再創新高，帶動蘋概三王向上挺進，其中台積電再創歷史新高價，股王大立光漲幅近3%，鴻海收紅，激勵指數連漲四個交易日，挑戰前波12,197高點近在咫尺，指數終場漲66點，收12,179點。

法人動態上，昨天自營商買超5.84億元，投信買超6.81億元，外資買超41.01億元；三大法人合計買超53.66億元。

台新投顧副總黃文清表示，豬年台股僅剩最後四個交易日，在美中貿易戰況緩和、外資陸續歸隊下，只要國際股市沒有重大利空，封關前再創新高可說是易如反掌。

且在外資湧進權值股動作不減下，內資也將尋找今年具成長力道的中小型股著墨，包括5G、記憶體都是市場關注焦點。

觀察昨天收盤價還原權值後齊步改寫兩年新高價位、且市值超過千億元個股，計有13檔，主要分布在半導體、光電、電腦周邊等電子類股，以及金融、水泥等傳產族群。

若就市值來看，台積電在兆元以上，大立光、中信金、兆豐金、玉山金等超過3,000億元，第一金、台泥、廣達、環球晶、亞泥、世界、瑞昱、緯穎在1,000億元以上，顯示近期重量級中大型股強勢，是大盤持續上攻主因。

分析今年來股價表現，這些個股全面上漲，以緯穎漲11.3%最耀眼，瑞昱漲11.2%、環球晶漲7.1%；另外，世界、兆豐金、台積電、大立光、玉山金、亞泥等，股價漲幅也都穩步走揚。

兆豐國際投顧董事長李秀利表示，從技術面觀察，昨日指數再度跳空走高，前波高點近在眼前，KD指標持續攀升，且量能維持一定水準，加上本周可望有貿易協定簽署及台積電法說展望樂觀等利多加持，指數攻高值得期待。

展望盤勢，法人對台股後市看法仍屬正面，主要原因包括全球主要央行營造寬鬆資金環境，資金行情有利去年9月歸隊的外資繼續回補台股；2020年是5G手機起始元年，台灣是5G產業重要供應鏈，電子產業新的成長周期，將帶給股市新動能及能見度等。

台積電兆豐金台股

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