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817萬票背後：2020大選的大結構與小事件

6搶1／不影響球隊為前提 悍將支持洪一中接教頭

2020金鼠年 法人選股建議參考「M.O.U.S.E.」概念

2020-01-14 17:49聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

回顧2019年以來，金融市場籠罩在美中貿易戰陰影下，不確定性加劇，但是在各國央行寬鬆政策刺激下，各類資產都繳出漂亮成績。進入2020年，能否延續多頭行情？該如何布局？第一金投信表示，不妨參考「M.O.U.S.E.」概念，配置金鼠年的資產組合。

所謂M，就是Medicine健康醫療產業，遠離貿易戰火範圍，近年又挾著AI人工智慧、基因體學等新技術題材，點燃精準醫療大商機。2019年來，代表精準醫療的ETFx健康科技指數，累計上漲超過四成，分析師預估，2020年獲利還有雙位數成長空間，延續多頭動能。

O意指Opportunity，涵蓋各類創新趨勢的機會產業，包括：人工智慧、機器人、金融科技等。2019年面對貿易戰考驗，這類資產因中長期趨勢明確，股價仍震盪走高；2020年，受惠全球5G商轉開台，加快創新技術發展的腳步，漲升行情可期。

U是Utilities公用事業，股利配發率高、股息優於各主要產業，能帶來長期且穩定的現金流，而且股價與全球股市關連度低，在市場波動下，往往成為資金避風港；反觀，當全球景氣復甦，水電瓦斯、鐵公路、橋梁等需求將水漲船高，股價同步受惠。

S是Safe-heaven assets，主要為債信佳、收益好的高品質債券，如：美國100大企業債、全球富裕國家債。美中貿易戰雖然進入第一階段和解協議，但有鑑於過去經驗，隨時都有可能再掀波瀾，適度配置投資等級債、類主權債或主權債，有助於降低資產組合波動度。

E就是Emerging Market新興市場股債。2020年，高盛、德意志、花旗等大型金融機構預期，全球經濟成長放緩下，美元具進一步貶值空間，新興股有機會展開多頭走勢，新興債因殖利率高於成熟國家債券，同樣具吸引力。

貿易戰人工智慧

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